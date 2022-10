Võ sĩ thế hệ Genz tạo nên kịch bản khó lường ở bán kết LION Championship 2022

Các trận thi đấu tại vòng Bán Kết MMA Lion Championship 2022 cụ thể như sau: 1. Hạng cân 52kg nữ: Trận bán kết 1: Nguyễn Thị Thanh Trúc vs. Bernard Tiffany Trận bán kết 2: Hồ Thị Ngọc Bích vs. Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa 2. Hạng cân 56kg nữ: Trận bán kết 1: Dương Thị Thanh Bình vs. Quách Thị Khánh Linh Trận bán kết 2: Lê Thị Thúy Vy vs. Nguyễn Thị Uyển Nhi 3. Hạng cân 60kg nữ: Trận bán kết 1: Hà Thị Cúc vs. Chelsey Cashwell Trận bán kết 2: Trần Thị Ngọc Ánh vs. Phạm Thị Nhung 4. Hạng cân 56kg nam: Trận bán kết 1: Phạm Ngọc Cảnh vs. Phạm Văn Nam Trận bán kết 2: Nguyễn Thành Đô vs. Đỗ Huy Hoàng 5. Hạng cân 60kg nam: Trận bán kết 1: Võ Thành Trung Tín vs. Dương Thanh Hùng Trận bán kết 2: Phan Huy Hoàng vs. Nguyễn Trần Duy Nhất 6. Hạng cân 65kg nam: Trận bán kết 1: Nghiêm Văn Ý vs. Vũ Lê Văn Trận bán kết 2: Trịnh Xuân Anh vs. Nguyễn Tiến Long 7. Hạng cân 70kg nam: Trận bán kết 1: Trần Quang Lộc vs. Nghiêm Tùng Lâm Trận bán kết 2: Nguyễn Trung Hải vs. Kamil Michal Nguyễn Văn 8. Hạng cân 77kg nam: Trận bán kết 1: Aleksei Filonenko vs. Dương Đức Tùng Trận bán kết 2: Lưu Nhân Nghĩa vs. Lý Văn Huỳnh