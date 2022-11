Võ sĩ nổi tiếng Choi Doo-ho đến thăm võ đường Liên Phong của Johnny Trí Nguyễn

(VTC News) -

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại sự kiện AFC 21 ở The Grand Hồ Tràm Strip được tổ chức bởi Cocky Buffalo phối hợp cùng Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam, Choi Doo-ho cùng các đồng đội cho biết rất muốn tìm hiểu về hoạt động của các võ sĩ MMA tại Việt Nam, đặc biệt là Võ đường Liên Phong của diễn viên Johnny Trí Nguyễn. Đây cũng chính là CLB chuyên đào tạo MMA đầu tiên trên mảnh đất hình chữ S.

Choi Doo-ho là võ sĩ MMA sinh năm 1991 đến từ Busan, Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu MMA nhà nghề năm 2009 ở các giải đấu tại Hàn Quốc và Nhật Bản, trước khi có được bản hợp đồng với UFC - giải MMA lớn nhất hành tinh năm 2014.

Trong 6 trận đấu tại UFC, Doo Ho Choi giữ thành tích 3 thắng, 3 thua với đỉnh cao là cuộc đối đầu cùng võ sĩ người Mỹ Cub Swanson - màn so tài nhận được giải thưởng "Trận đấu của năm" do UFC và nhiều trang tin uy tín bình chọn.

Choi Doo-ho là võ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc

Được biết đây là lần thứ hai Choi Doo-ho đến Việt Nam. Trước đó võ sĩ này đã dự khán giải đấu MMA AFC21 in Việt Nam tại The Grand Hồ Tràm vào ngày 29/10. Người kết nối Choi Doo-ho tới võ đường Liên Phong là ông Kim Sang Bum, CEO lò Cocky Buffalo và là nhà quản lý nhánh đấu AFC tại Việt Nam.

Võ sĩ Hàn Quốc cũng cho biết thêm, rằng anh đã nghe rất nhiều về Liên Phong và diễn viên Johnny Trí Nguyễn qua những người bạn Việt Nam của anh và báo chí nước nhà. Anh tỏ ra rất hào hứng khi sắp được diện kiến “Quái Vật Da Nâu” – biệt danh của võ sĩ Trần Quang Lộc.

“Tôi rất mong sẽ được gặp anh Trần Quang Lộc vì tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, tôi vẫn theo dõi các trận đấu của anh ấy ở LION Championship, thành tích của anh thật là đáng nể. Tôi rất cám ơn Mr Johnny Trí Nguyễn và Mr Kim Sang Bum đã tạo cơ hội giao lưu cho tôi với các đồng nghiệp Việt Nam”, Choi Doo-ho chia sẻ.

Võ đường Liên Phong của Johnny Trí Nguyễn

Sự kiện giao lưu giữa võ sĩ MMA Choi Doo-ho, CLB MAD tại Võ đường Liên Phong diễn ra từ 15h00 ngày 1 tháng 11. Sau thời gian chia sẻ các kĩ năng chiến đấu, ba trận giao lưu giữa các võ sĩ: Phạm Ngọc Cảnh vs Joo Dong Jo, Trần Minh Nhựt vs Kim Ji Min và tâm điểm là Trần Quang Lộc vs. Doo Ho Choi sẽ diễn ra, hứa hẹn nhiều màn trình diễn hấp dẫn và bổ ích với khán giả yêu thích MMA.