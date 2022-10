Trang mạng cuộc thi Miss Grand International 2022 mất hàng triệu lượt theo dõi

(VTC News) -

Đêm chung kết Miss Grand International 2022 đã chính thức khép lại với kết quả cao nhất thuộc về người đẹp đến từ Brazil. Và các vị trí lần lượt tiếp theo là: Á hậu 1 - người đẹp Thái Lan, Á hậu 2 - người đẹp Indonesia, Á hậu 3 - người đẹp Venezuela và Á hậu 4 - người đẹp Cộng hòa Czech. 5 người đẹp cùng nhận giải á hậu 5 gồm: Campuchia, Columbia, Puerto Rico, Mauritius, Tây Ban Nha.

Người đẹp Brazil đăng quang Miss Grand International 2022

Đáng chú ý, trong phần phát biểu khi kết thúc nhiệm kỳ, Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã xúc động bật khóc. Bài phát biểu đầy cảm xúc, tình cảm của Thùy Tiên cũng khiến nhiều khán giả theo dõi đêm chung kết không khỏi nghẹn ngào.

Trong lời chia sẻ của mình, Thùy Tiên cho nhắc đến nhũng sự giúp đỡ và những giá trị mà ngôi vị Hoa hậu Hòa bình đã mang đến cho cô. Bài phát biểu của Thùy Tiên: "Ông Nawat từng nói rằng người chiến thắng Hoa hậu Hoà bình Quốc tế phải hội tụ ba yếu tố bắt đầu bằng chữ B: body (cơ thể), beauty (sắc đẹp) và brand (thuơng hiệu). Trong hành trình đương nhiệm, tôi đã học được rất nhiều điều để trở thành phiên bản của chính mình hôm nay. Tôi cũng tìm được những yếu tố 3B của riêng mình.

Thứ nhất là "be yourself" (là chính mình), mội con người đều đặc biệt theo cách riêng. Chữ B thứ hai là "be ready" (luôn sẵn sàng). Tôi nghĩ rằng cơ hội luôn đến với tất cả, nhưng chỉ những người đủ khả năng mới có thể biến cơ hội sang thành công. Nhiều người từng cho rằng chiến thắng của tôi chỉ đơn thuần là may mắn. Tôi nghĩ điều mắn ấy, xuất phát từ sự cố gắng từ chính bản thân tôi.

Vì vậy, hãy luôn chuẩn bị và luôn luôn sẵn sàng đến khi cơ hội gõ cửa, bạn cần là người biến nó thành hiện thực. Chữ B thứ ba là "be surrounded by great people" (hãy luôn ở bên cạnh những người tuyệt vời). Nếu muốn đi nhanh, đi một mình. Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Tôi không thể thành công nếu không có sự chung sức của đội ngũ ở Việt Nam và Thái Lan".

Nguyễn Thúc Thùy Tiên xúc động trước khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ

Riêng đối với đại diện của Việt Nam - Thiên Ân, cô ấy đã có phần thể hiện khá ấn tượng. Người đẹp Việt Nam chiến thắng giải "Country's power of the year" để vào thẳng Top 20, tuy nhiên lại không có cơ hội vào top 10.

Thiên Ân dừng chân tại top 20 Miss Grand International 2022

Tuy nhiên, việc dừng chân ở top 20 của Thiên Ân đã khiến nhiều "fans sắc đẹp" của Việt Nam không hài lòng và đồng loạt hủy theo tài khoản của Miss Grand International. Từ hơn 6,5 triệu lượt theo dõi, tài khoản Instagram của cuộc thi này đã nhanh chóng tụt xuống gần 2 triệu theo dõi. Sau gần 3 giờ đồng hồ, với số lượt theo dõi hiện tại là khoảng 4,9 triệu.

Lượt theo dõi Instagram giảm mạnh trong thời gian ngắn

Ngoài ra, các bài đăng mới nhất trên kênh Facebook của Miss Grand International cũng nhận được lượt tương tác "phẫn nộ" tương đối cao, lên đến hàng ngàn đến từ "cộng đồng fans sắc đẹp" của nhiều quốc gia trên thế giới.