Tiên Tiên chia sẻ hình ảnh nắm tay bạn gái nhưng nhất quyết giấu kín mặt

Mới đây, trên trang cá nhân ca nhạc sĩ Tiên Tiên đã khiến khán giả khá bất ngờ khi công khai "khoe" người yêu. Trong bộ đồ khủng long đầy cá tính, Tiên Tiên vui nhộn chia sẻ dòng caption ngắn gọn nhưng đầy hài hước: "Nóc nhà là phải cao, nên không sao cứ cao đi nóc nhà".

Trong hình ảnh hóa trang thành khủng long nhân dịp Halloween, Tiên Tiên đã thể hiện tình cảm dành cho bạn gái với hành động nắm chặt tay cô ấy. Điều đáng chú ý là Tiên Tiên đã có tình che mặt "nóc nhà" của mình. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả đã chia sẻ niềm vui cùng Tiên Tiên và gửi đến nhiều lời chúc rất ngọt ngào.

Gương mặt đầy hạnh phúc của Tiên Tiên khi nắm tay "nóc nhà"

Đây là một trong những dịp hiếm hoi Tiên Tiên chia sẻ về tình yêu, trước đó vào năm 2021, Tiên Tiên cũng đã khiến khán giả không khỏi tò mò khi đăng ảnh nắm tay cùng một người nào đó. Tuy nhiên, sau đó Tiên Tiên vẫn chưa chính thức có phát ngôn nào về chuyện tình yêu của mình.

Tiên Tiên từng gây tò mò khi chia sẻ hình ảnh nắm tay một người nào đó vào năm 2021

- "Hai bạn dễ thương quá, chúc hai bạn luôn vui với lựa chọn của mình nhé!".

- "Cái nắm tay ngọt ngào quá!".

- "Nóc nhà của Tiên Tiên lý tưởng ghê, chúc hai bạn vui vẻ nè!".

Tuy không khẳng định cô gái này là bạn gái, tuy nhiên hành động nắm tay và gọi cô gái này là "nóc nhà" của Tiên Tiên có thể đã ngầm chia sẻ một thông điệp tình yêu gì đó. Song, hiện cũng đang có rất nhiều khán giả tò mò về danh tính của cô gái này.

Tiên Tiên được khán giả Việt Nam yêu thích với nhiều ca khúc tự sáng tác

Tiên Tiên là một ca sĩ, nhạc sĩ tài năng của thị trường âm nhạc Việt Nam. Tiên Tiên sở hữu chuỗi bài hát hit được nhiều khán giả yêu thích như "My everything". "Vì tôi còn sống", "Say you do", "Tâm sự cùng người lạ"...