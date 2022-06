Thảm đỏ 'Welcome to the Jungle': Bùng nổ với màn xuất hiện của nhiều ngôi sao

"Welcome to the Jungle" là show diễn thời trang Xuân Hè đầy tâm huyết của "người đàn bà nhung lụa" - NTK Hà Linh Thư. Để tổ chức đêm diễn này, Hà Linh Thư đã không ngần ngại kết hợp cùng hàng loạt tên tuổi lớn của làng thời trang Việt như Xuân Lan, Tùng Leo, Nam Trung, Đỗ Vân Trí...

NTK Hà Linh Thư

NTK Hà Linh Thư - NTK Đỗ Vân Trí

Được biết, bên cạnh vai trò "Catwalk Director" thì Xuân Lan cũng chính là người đóng góp ý tưởng về dàn dựng và thiết kế sân khấu. Toàn bộ cây cối và hoa dùng để trang trí sân khấu và sàn catwalk đều là cây thật, hoa thật. Đây cũng là một điểm nhấn đầy thú vị về độ "chịu chơi, chịu chi" của Hà Linh Thư. Ngoài ra, đêm diễn còn có sự góp mặt của nam Rocker đầy cá tính Phạm Anh Khoa, hứa hẹn sẽ "đốt cháy" sân khấu.

Thảm đỏ của "Welcome to the Jungle" đã trở nên "nóng" hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của nhiều nhân vật đình đám trong làng giải trí.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và con gái

Đầu bếp Jack Lee