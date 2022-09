So sánh iPhone 14 Pro và iPhone 13 Pro: Dynamic Island có tạo nên sự khác biệt?

(VTC News) -

Có cơ hội được trải nghiệm cả 2 mẫu máy là iPhone 13 Pro và iPhone 14 Pro trong một thời gian đủ dài, dưới đây là những điểm khác biệt khác biệt mà phóng viên nhận thấy trên thế hệ iPhone này.

Dynamic Island trên iPhone 14 Pro là điểm nhấn

Năm nay, iPhone 14 Pro được Apple giới thiệu với màu tím Deep Purple hoàn toàn mới. Nhưng thực tế cho thấy nếu nhìn qua bằng mắt thường, sẽ rất khó phát hiện được.

iPhone 14 Pro Deep Purple đặt cạnh iPhone 13 Pro Gold

Deep Purple không thực sự khiến những người xung quanh nhận ra tức khắc như Sierra Blue trên iPhone 13 Pro hay Midnight Green trên iPhone 11 Pro trước đó. Nếu không thực sự tập trung, người dùng thậm chí còn không phân biệt được đâu là màu Đen - Space Black còn đâu là màu Tím - Deep Purple.

Do đó, dù cho có thể thuyết phục bất kỳ người dùng nào ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng màu sắc mới của iPhone 14 Pro không thực sự tạo ra được sự khác biệt, hay tính nhận diện cho mẫu flagship mới nhất đến từ Apple.

Điểm khác biệt kế tiếp đến từ phần màn hình. Phần tai thỏ trên iPhone 13 Pro hiện đã được thay thế bằng một lỗ khuyết hình con nhộng, được Apple gọi là “Dynamic Island”. Thành thực mà nói, phần “Đảo Động” trên mặt trước của iPhone 14 Pro không khá lạ mắt ở lần đầu tiên. Khu vực này cũng đã được Apple tích hợp thêm nhiều tính năng khá thú vị như điều khiển nhạc, nhận cuộc gọi hay theo dõi trình ghi âm…

Tuy nhiên, khác với sự thích thú khi xem ở sự kiện Far Out và bồi hồi khi lần đầu được trên tay, PV cảm giác như Dynamic Island thực sự không quá thực dụng như những gì đã nói trong buổi giới thiệu.

Có một thực tế là “Dynamic Island” là một quyết định “trước giờ G”, bởi lẽ về mặt thiết kế, phần khuyết trên màn hình iPhone 14 Pro sẽ là 2 phần riêng biệt gồm 1 lỗ khuyết tròn chứa camera selfie và một “con nhộng” nhỏ nằm bên trái chứa cụm cảm biến Face ID.

Ban đầu, Apple có vẻ như đã chốt sẽ giữ nguyên thiết kế này, nhưng đến phút chót thì hãng này đã “quay xe” và quyết định “nối liền” 2 phần khuyết kể trên làm một và đặt tên nó là “Dynamic Island”, các tính năng hay ho mà người dùng được nhìn thấy hiện tại cũng từ đây mà xuất hiện. Tuy nhiên, như đã nói bên trên, những cảm xúc “vui vẻ” ban đầu với tính năng này sẽ giảm dần theo thời gian.

Xét về mặt thẩm mỹ, khá là khó nói là “Tai Thỏ” hay “Đảo Động” đẹp hơn, nhưng có một điểm chắc chắn chúng đều chiếm dụng một không gian hiển thị như nhau. Do đó, có thể đi đến một kết luận rằng thiết kế đục lỗ mới trên iPhone 14 Pro khả năng cao chỉ là một biện pháp để đối phó, nhưng không thật sự là một thay đổi mang tính cách mạnh và vấn đề lớn nhất của “Táo Khuyết” đến hiện tại vẫn là các giới hạn về kỹ thuật đang không cho phép hãng này tiến xa.

Nói như vậy không phải là quá khắt khe với Apple, tuy nhiên việc “Dynamic Island” là một trang bị vô thưởng vô phạt đã kéo iPhone 14 Pro đã xóa nhòa gần như mọi khác biệt về mặt thiết kế giữa mẫu máy này với thế hệ tiền nhiệm.

Quay một chút sang mặt sau, có thể thấy rất rõ cụm camera trên iPhone 14 Pro lớn và dày hơn đáng kể so với iPhone 13 Pro, đơn giản vì thế hệ mới sở hữu một cảm biến lớn hơn. Đó là điểm khác biệt duy nhất ở phần mặt sau và nó cũng dẫn đến khía cạnh đáng so sánh nhất của 2 mẫu máy này.

Camera iPhone 14 Pro 'lồi' hơn đáng kể

Về mặt giấy tờ thì iPhone 14 Pro sở hữu một camera chính có độ phân giải lên đến 48MP, tức gấp 4 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, do áp dụng công nghệ gộp điểm ảnh (pixel binning) nên hình ảnh cho ra từ iPhone 14 Pro trên thực tế vẫn chỉ có dừng là ở 12MP giống như iPhone 13 Pro.

Ở điều kiện ngoài trời, đầy đủ sáng, do có một chút sự khác biệt về mặt kích thước cảm biến nên có thể thấy hình ảnh từ camera chính của iPhone 13 Pro và 14 Pro cho một góc nhìn tương đối khác nhau. Về mặt chi tiết, theo lý thuyết iPhone 14 Pro chắc chắn phải cho một bức ảnh rõ nét và nhiều chi tiết hơn, tuy nhiên, nếu không zoom quá kỹ vào từng “nhành cây ngọn cỏ” thì rất khó khăn để nhận ra sự khác biệt này.

Một điểm khác biệt nữa có thể kể đến đó là cân bằng trắng, có thể thấy ảnh từ iPhone 13 Pro “lạnh” hơn và gần với thực tế hơn. Trong khi đó, iPhone 14 Pro lại cho nhiệt độ màu cao hơn, dẫn đến ảnh ấm và vàng hơn.

Còn ở điều kiện thiếu sáng, chất lượng hình ảnh cũng như độ sáng của 2 mẫu máy này là hoàn toàn tương đồng. Hiện tượng cân bằng trắng khác nhau cũng biến mất.

Một điểm đặc biệt đáng chú ý đó là do có tiêu cự rộng hơn (5,7mm) nên hình ảnh trên iPhone 13 Pro bị “méo” khá nhiều, trong khi đó, iPhone 14 Pro với tiêu cực là (6,86mm) ít méo hơn, ảnh thẳng và “ngay ngắn” hơn.

Ở chế độ 2x sẽ lại là một điểm khác biệt rõ rệt nữa giữa iPhone 13 Pro và iPhone 14 Pro. Do là hình ảnh crop từ camera chính 48MP nên hình ảnh zoom 2x trên iPhone 14 Pro có xu hướng nét hơn đáng kể. Trong khi đó iPhone 13 Pro đã phải sử dụng đến ống kính zoom chuyên dụng với độ phân giải chỉ 12MP nên độ chi tiết là không thể tốt bằng.

Cuối cùng là chế độ zoom quang 3x, đây là khi cuộc chơi cân bằng với cả 2 anh em nhà Apple. Qua hình ảnh dưới ánh nắng ban ngày có thể thấy không hề có sự khác biệt quá đáng kể.

Còn trong điều kiện ánh sáng yếu, cả 2 mẫu máy đều thể hiện hết sức ấn tượng khi cho hình ảnh nét rất tốt. Tuy nhiên iPhone 14 Pro lại tiếp tục cho ảnh vàng và ấm hơn đáng kể so với người tiền nhiệm.

Chất lượng hình ảnh từ ống kính siêu rộng (ultra-wide) hoàn toàn không có sự khác biệt.

Qua một vài trường hợp kiểm thử, có thể rút ra kết luận là iPhone 14 Pro cho chất lượng hình ảnh từ camera chính nhỉnh hơn đôi chút so với iPhone 13 Pro do sở hữu độ phân giải vượt trội. Ảnh từ iPhone 14 Pro cũng có xu hướng cho ra nhiệt độ màu cao hơn, dẫn đến ảnh vàng và ấm hơn so với người tiền nhiệm. Trong các trường hợp còn lại, cả 2 mẫu máy thể hiện ngang bằng nhau.

Hiệu năng và trải nghiệm sử dụng

Khá là khó để tìm ra sự chênh lệch về mặt hiệu năng giữa iPhone 13 Pro và iPhone 14 Pro. Cả 2 máy đều xử lý những tác vụ hàng ngày như lướt Facebook, Instagram hay xem YouTube, TikTok một cách cực kỳ mượt mà. Thậm chí là ở các nhiệm vụ khó nhằn hơn như Liên Quân Mobile hay Genshin Impact thì iPhone 14 Pro cũng chỉ thể hiện nhỉnh hơn không quá đáng kể.

Điều này cũng tương đối dễ hiểu vì bộ xử lý Apple A16 Bionic trên iPhone 14 Pro vốn chỉ là một bản nâng cấp nhẹ của thế hệ A15 trước đó và sự bổ sung duy nhất trên A16 đó là vùng xử lý được Apple gọi là Display Engine, được sinh ra để điều khiển một tính năng duy nhất trên iPhone 14 Pro đó chính là Always-on Display. Giống như Dynamic Island, đây là tính năng độc quyền trên bộ đôi iPhone cao cấp năm nay, bởi lẽ, 2 thiết bị anh em là iPhone 14 và iPhone 14 Plus chỉ được trang bị bộ xử lý A15 Bionic tương tự iPhone 13 Pro.

Với tất cả những trải nghiệm đó, iPhone 14 Pro là một bản nâng cấp không quá nổi bật, nếu không muốn nói là nhạt nhòa của iPhone 13 Pro.

Đầu tiên, rất khó để người dùng có thể nhận ra iPhone 14 Pro khi nhìn lướt qua trên đường, kể cả khi chiếc máy trên tay bạn có màu Deep Purple mới nhất đi chăng nữa. Phần Dynamic Island ở mặt trước quả thực là mang lại cảm giác tươi mới cũng như là một điểm nhấn, điểm khác biệt trong thiết kế, tuy nhiên nó cũng không quá thực dụng và được NetBiz đánh giá là một thay đổi có phần thừa thãi của Táo Khuyết.

Hiệu năng và trải nghiệm sử dụng của iPhone 14 Pro và người tiền nhiệm cũng tiếp tục không thực sự khác biệt, các tác vụ hàng ngày vẫn được hai mẫu máy xử lý gọn ghẽ với không một chút độ trễ.

Tất cả những khác biệt và nâng cấp trên iPhone 14 Pro có lẽ chỉ đến từ cụm camera quá khổ ở mặt sau. Ảnh trên iPhone 14 Pro nét hơn, ít méo hơn trong một số trường hợp nhất định và đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa mẫu smartphone mới nhất đến từ nhà Apple so với người tiền nhiệm của mình.