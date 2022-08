Samsung giới thiệu nhạc chuông Galaxy mới được remix bởi thành viên BTS

(VTC News) -

Over the Horizon phiên bản mới do thành viên SUGA của nhóm BTS thực hiện mang một thông điệp khá nhân văn là động viên mọi người nghĩ về một tương lai tươi sáng cũng như sự háo hức chờ đợi một cái gì đó mới mẻ ở phía kia đường chân trời (over the horizon).

Đây cũng đã là lần thứ 2 BTS tham gia remix bản nhạc chuông của Samsung, bởi trong năm ngoái, bộ đôi Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3 đã có một phiên bản tương tự.

Từ đó, hai mẫu flagship mới nhất của hãng điện tử Hàn Quốc là Samsung Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4 cũng là bộ đôi đầu tiên được cài đặt sẵn nhạc chuông Over the Horizon 2022 này. Tất nhiên, các sản phẩm khác trong hệ sinh thái sản phẩm của hãng cũng sẽ sớm có được thông qua một bản cập nhật phần mềm.

Điểm lại một chút, Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4 là hai mẫu smartphone màn hình gập mới nhất của Samsung cho năm 2022. Cả hai tuy không có nhiều thay đổi đáng kể ở ngoại hình, thay vào đó là những nâng cấp đáng giá về mặt phần mềm, bản lề cũng như viền màn hình để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Cấu hình Samsung Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 bao gồm chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128/256GB và công suất sạc pin tăng lên 33W.