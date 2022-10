Samsung Galaxy S23 Ultra sẽ là mẫu máy sở hữu chất lượng hình ảnh đỉnh cao

(VTC News) -

Như trong một bài viết đã được đề cập trước đây, Samsung sẽ trang bị cho mẫu flagship S23 Ultra của mình một cảm biến lên đến 200MP cho camera chính góc rộng.

Được biết, cảm biến này sẽ không phải là loại HP1 và HP3 đã xuất hiện trên các mẫu smartphone Xiaomi mà sẽ là một cảm biến hoàn toàn mới và có thể chuyển về chụp ở chế độ 50MP để tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

Samsung Galaxy S23 Ultra sẽ được trang bị camera chính với độ phân giải lên đến 200MP (Ảnh minh họa)

Tài khoản Ice Universe chia sẻ trên Twitter, trong bài viết, tài khoản này tiết lộ là đã được “sờ tận tay” phiên bản thử nghiệm của chiếc Galaxy S23 Ultra và chụp thử vài tấm ảnh từ camera 200MP trên mẫu máy này. Dưới đây là 2 hình ảnh, trong đó bức bên trái được chụp từ chiếc S23 Ultra và trong khi đó ảnh bên phải được chụp từ S22 Ultra.

Đây là bức ảnh được crop ở mức 16x và ở phức phóng đại lớn như vậy, có thể thấy hình ảnh từ S23 Ultra có độ chi tiết và khả năng tách bạch các vật thể rất tốt. Trong khi đó phiên bản S22 Ultra lại làm các vật thể bị biến dạng, thậm chí là dính vào nhau.

Chưa hết, chính Ice Universe mới đây cũng đã khẳng định rằng S23 Ultra sẽ có một camera tele với phần cứng không khác biệt so với thế hệ trước đó. Tuy nhiên, phiên bản mới sẽ được Samsung nâng cấp về thuật toán xử lý cũng như công nghệ AI do đó sẽ có chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều so với S22 Ultra.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin kể trên đều đang nằm ở mức tin đồn cũng như dự đoán và người dùng, đặc biệt là các Samfan sẽ cần đợi từ 2-3 tháng nữa để thực sự có thể xác nhận được thông tin này.