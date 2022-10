Quá ế ẩm, Apple đã làm một việc không tưởng với iPhone 14 Plus

(VTC News) -

Theo tờ The Information, do sự thờ ơ từ phía người dùng dành cho iPhone 14 Plus đã buộc Apple phải tạm ngưng việc sản xuất mẫu máy này để đánh giá lại nhu cầu thị trường. Cần lưu ý rằng mẫu máy này chỉ vừa lên kệ mới chỉ 1 tháng trên toàn cầu và chưa đầy 2 tuần tại thị trường Việt Nam.

iPhone 14 Plus là mẫu máy có doanh số ế ẩm nhất trong cả dòng iPhone 14

Nguồn tin trên cũng cho biết Apple đã buộc phải cắt giảm sản lượng của bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus vào tháng trước số lượt đặt trước không như mong đợi. Trong khi đó, Foxconn – đối tác gia công hàng đầu của Apple cho biết sẽ tập trung sản xuất iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ thị trường.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để dự đoán về số phận của dòng máy này, bởi lẽ các mẫu iPhone 6,1 inch tiêu chuẩn trong một vài tuần đầu mở bán. Nhưng sau đó, các mẫu máy này mới chính là con át chủ bài để Apple đánh chiếm thị trường.

Minh chứng cho luận điểm này là iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 13 đều điền tên mình vào danh sách những mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới nhiều năm liên tiếp. Hơn nữa, việc khai tử một dòng máy chỉ 1 năm sau khi ra mắt là chưa từng có tiền lệ. Thậm chí nhiều nguồn tin chỉ ra rằng, Apple vẫn sẽ giới thiệu iPhone 15 Plus vào năm tới cùng với iPhone 15, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max vô tình trở thành nguyên nhân cho sự ế ẩm của iPhone 14 Plus

'Vạch lá tìm sâu' nguyên nhân iPhone 14 Plus vừa ra mắt đã bị 'chê'?

iPhone 14 Plus được kỳ vọng sẽ trở thành một mẫu máy 'quốc dân' tương tự iPhone XR khi sở hữu màn hình lớn, cấu hình cao và mức giá 'ổn áp' hơn Pro và Pro Max.

Tuy nhiên vị thế của hai chiếc máy này tại hai thời điểm là hoàn toàn khác nhau. Trước iPhone XR, người dùng không hề có một sự lựa chọn nào thực sự tối ưu cả. Model trước đó là iPhone X thì màn hình nhỏ, nhiều 'lỗi' mà giá vẫn cao, còn iPhone 8 Plus thì thiết kế đã quá lỗi thời với phím Home Vật Lý.

Từ đó nghiễm nhiên, iPhone XR với nhiều màu sắc lựa chọn trẻ trung, mức giá hợp lý và vẫn có một màn hình 'tai thỏ' thời thượng đã trở trở thành một hiện tượng, 'bán đắt như tôm tươi' trong suốt thời gian dài.

Trong một diễn biến khác, iPhone 13 Pro Max hiện vẫn được bán chính hãng tại nhiều quốc gia trên thế giới và giá bán của mẫu flagship ra mắt năm 2021 hiện đang ngang bằng so với iPhone 14 Plus. Đây hiện tại là lý do chính khiến mẫu máy mới của Apple trở nên ế ẩm. Rõ ràng, khi so sánh giữa iPhone 14 Plus và iPhone 13 Pro Max, mẫu iPhone mới có nhiều điểm thua thiệt, đặc biệt là khía cạnh chất lượng hiển thị và cụm camera thiếu đi ống kính tele.

Tất nhiên, sự cạnh tranh không mong muốn này sẽ sớm kết thúc bởi iPhone 13 Pro Max hiện đã bị ngừng sản xuất và số lượng thiết bị tồn kho đang dần được bán hết hết và đó chính là thời điểm để iPhone 14 Plus “tỏa sáng”.

Cùng cần phải nói thêm ở một số nơi vẫn ưa chuộng hàng đã qua sử dụng (điển hình là Việt Nam) thì iPhone 14 Plus có lẽ sẽ tiếp tục 'gặp khó' trong thời gian dài bởi không cần đến 13 Pro Max, các mẫu iPhone 12 Pro Max hiện vẫn tỏ ra hấp dẫn hơn phiên bản Plus khá nhiều.