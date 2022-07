Phillip Nguyễn tiết lộ thói quen của vợ tương lai - hotgirl Linh Rin

Linh Rin – hotgirl đình đám ngày nào, giờ đã sắp lên xe hoa về nhà chồng. Và có lẽ danh xưng “hotgirl” cũng không còn phù hợp nữa, vì giờ đây cô đã là nữ giám đốc xinh đẹp và tài năng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xôn xao những tin đồn về đám cưới trong mơ sắp tới của Linh Rin và Phillip Nguyễn – thiếu gia giàu có bậc nhất Việt Nam. Vì vậy, nên bất cứ động thái trên mạng xã hội nào của cả hai cũng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, Linh Rin đã có bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ việc cô đã thức dậy lúc 4:30 sáng để làm việc. Cụ thể, người đẹp chia sẻ: “Tôi thích một công việc mà mỗi ngày tôi đều thấy vui, khi tâm trí được đánh thức vào lúc 4h30 sáng, hít một hơi thở mát lạnh và ngồi xuống máy làm việc. Chào buổi sáng!”.

Ngay khi Linh Rin chia sẻ điều này lên trang cá nhân, chồng tương lai của cô đã vào xác nhận điều này, Phillip Nguyễn bình luận phía dưới bài đăng: “Yes, confirmed that she wakes up early” (tạm dịch: Vâng, xác nhận rằng cô ấy dậy sớm).

Được biết, mới đây Linh Rin đã đảm nhận một vị trí cấp cao – Giám đốc thương mại công ty IPP Travel Retail thuộc tập đoàn IPPG do gia tộc Johnathan sở hữu và điều hành. Điều này cho thấy Linh Rin đang dần tham gia vào các dự án kinh doanh của công ty gia đình chồng sắp cưới. Với vị trí mới này, cô sẽ là cánh tay đắc lực cho chồng tương lai trong công việc kinh doanh sau này.