Minh Kha - Hành trình từ Á quân 'The Next Gentleman' đến vedette các sàn diễn

Là một trong những thí sinh tiềm năng nhất của “The Next Gentleman”, Minh Kha của đội Xuân Lan đã xuất sắc dành vị trí Á quân của cuộc thi và trở thành Mister Grand Vietnam 2022. Tuy không đạt được thành tích cao nhất cuộc thi, thế nhưng có thể với vị trí này Minh Kha sẽ có thêm nhiều động lực để tiến xa hơn trong tương lai.

Minh Kha giành giải Á quân "The Next Gentleman"

“The Next Gentleman” khép lại, siêu mẫu Xuân Lan với lời hứa của mình sẽ dìu dắt Minh Kha vô thời hạn. Quả thật đúng như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, với sự hỗ trợ “đắc lực” của Xuân Lan, Minh Kha liên tục góp mặt trong hàng loạt các show diễn, sự kiện lớn của làng thời trang lẫn giải trí và nhiều trong số đó anh chàng xuất hiện với vị trí vedette. Đồng thời, Mister Grand Minh Kha cũng đã trở thành đại sứ cho một số thương hiệu, nhãn hàng.

Xuân Lan tạo mọi điều kiện để Minh Kha được trải nghiệm nghề nghiệp nhiều hơn

Cách đây không lâu, trong show thời trang của nhà thiết kế Hà Linh Thư, trả lời phỏng vấn của phóng viên, siêu mẫu Xuân Lan tâm sự: “Chắc chắn Minh Kha phải là người thành công nhất trong dàn thí sinh của The Next Gentleman. Ngày nào Xuân Lan còn làm nghề, Minh Kha phải thành công. Sự thành công của Minh Kha không chỉ của riêng em ấy, mà đó còn là uy tín của Xuân Lan”. Có lẽ chính vì thế, Xuân Lan đã thật sự rất chăm chút, nâng đỡ cậu học trò này hết mình.

Minh Kha diễn vedette trong show của nhà thiết kế Hà Linh Thư

Nói đi cũng phải nói lại, những gì Minh Kha đạt được ngày hôm nay còn có cả nỗ lực cá nhân của bạn ấy. Sẽ không ai công tâm hơn khán giả - những người đã nhìn thấy Minh Kha của đêm chung kết tiến bộ như thế nào so với Minh Kha ngày đầu tham gia “The Next Gentleman” và Minh Kha của ngày hôm nay đã rất khác biệt, trưởng thành hơn rất nhiều so với Minh Kha vừa nhận giải Á quân vào đêm chung kết.

Càng vinh dự hơn khi được đứng cùng sân khấu với siêu mẫu Thanh Hằng

Khán giả yêu mến Minh Kha không chỉ bởi ngoại hình sáng, khả năng trình diễn thời trang chuyên nghiệp mà gần đây chàng trai đa tài này đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều chương trình với vai trò ca sĩ. Dù chưa qua trường lớp đào tạo chính quy về thanh nhạc, thế nhưng khán giả đã ưu ái gọi Minh Kha với cái tên “hoàng tử tình ca”. Rất có thể trong tương lai nếu tiếp tục cố gắng rèn luyện và hoàn thiện giọng hát, Minh Kha sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Minh Kha còn chinh phục khán giả bằng giọng hát đầy cảm xúc

Chắc chắn với những nền tảng sẵn có mà Minh Kha đã tự rèn luyện cho mình trước đó, cùng với những định hướng phát triển từ siêu mẫu Xuân Lan thì chàng học trò cưng này sẽ tiếp tục “làm nên chuyện” ở những chặng đường tiếp theo của sự nghiệp. Khán giả vẫn sẽ tiếp tục dõi theo hành trình làm nghề của Minh Kha, cũng như chờ đợi kết quả từ lời khẳng định của siêu mẫu Xuân Lan - Minh Kha sẽ là người thành công nhất trong dàn thí sinh bước ra từ “The Next Gentleman”.