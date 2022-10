'Mẹ chồng xì-tin' Hạnh Nguyễn hỏi vợ cho bố, tổ chức đám cưới ấn tượng ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Xuất hiện tại “Tình trăm năm” tập 114, bố mẹ của hot TikToker Hạnh Nguyễn là ông Nguyễn Đức (74 tuổi) và bà Lưu Thị Tường (68 tuổi) đã chia sẻ chuyện tình yêu chớm nở thuở tuổi U60.

Cơ duyên đưa lối khiến hai người hàng xóm tái ngộ, khi nàng vẫn lẻ bóng chăm mẹ già, chàng mất vợ sớm. Song hôn nhân đến muộn lại may mắn được cả 6 người con ủng hộ, chuẩn bị sính lễ để hỏi cưới vợ cho bố khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan vô cùng ngưỡng mộ.

Vợ chồng ông Nguyễn Đức và bà Lưu Thị Tường tại "Tình trăm năm"

Theo chia sẻ, sau khi vợ trước mất được 11 năm, ông Đức có cơ duyên gặp lại hai mẹ con bà Tường là hàng xóm cũ trong chuyến trở về Đà Nẵng thăm quê hương. “Hồi đó, tôi một thân một mình về Đà Nẵng nên xin ở nhờ nhà mẹ của cô. Lúc đó tôi không nghĩ gì, chỉ thấy cô đi làm không ở nhà thường xuyên. Tôi thương cảnh mẹ cô tuy già nhưng ở một mình nên xin ở lại cho vui. Ai ngờ cô phán ngay: Anh ở đây, em giao mẹ cho anh luôn”.

Chia sẻ về tình cảm dành cho vợ, ông Đức cho biết thương bà vì 48 tuổi mà còn chưa lập gia đình. Nhìn lại hoàn cảnh của mình, ông rất trân quý bởi cô chẳng nề hà chuyện mình đã từng cưới vợ, lại có đến 6 mặt con đều đã trưởng thành cả. Ông cũng tiết lộ, bà con dòng họ rất cổ hủ, nếu ông đi bước nữa với người đã từng đổ vỡ hôn nhân sẽ rất khó được chấp nhận.

Chia sẻ này khiến MC Quyền Linh không khỏi xót xa cho người phụ nữ: “Sao tôi thấy đàn ông có vẻ ích kỷ hơn phụ nữ. Một người phụ nữ chấp nhận hy sinh lấy người đàn ông có 6 đứa con vì tình yêu. Nếu họ bận tâm chuyện đó thì có lẽ đã không chọn người có hoàn cảnh như vậy!”.

Ông Đức chia sẻ tình cảm trân quý dành cho vợ

Nói thêm về hoàn cảnh và quyết định tiến đến hôn nhân với ông Đức, bà Tường cho biết: “Tôi hồi đó chăm mẹ già và mấy đứa cháu mồ côi, dần dần cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện kết hôn. Mãi tới năm 48 tuổi gặp anh mới nghĩ tới. Với anh, tôi có tình cảm, cộng thêm mẹ tôi mến anh cũng đốc thúc nên quyết định ưng luôn. Tôi cũng không bận tâm việc 6 người con của anh có thương mình hay không, miễn anh thương mình là được”.

Bất ngờ xuất hiện tại chương trình “Tình trăm năm” và san sẻ niềm hạnh phúc với bố mẹ, Hot TikToker Hạnh Nguyễn cho biết thêm về kỷ niệm đàn con xúng xính váy áo đi hỏi vợ cho bố rúng động Đà Nẵng: “Lúc ba gọi về bảo muốn lấy vợ và nhờ các con chuẩn bị thủ tục cưới hỏi. Thế là mình gọi các em thông báo để chuẩn bị tinh thần đi hỏi vợ cho ba. Thời đó không ai nghĩ con cái có thể chấp nhận đi hỏi vợ cho bố, đó là chuyện ngược đời”. Được biết, đám cưới của ông bà cũng được các con lo đầy đủ từ sính lễ đến mọi lễ nghi, để bà Tường cũng cảm thấy ấm lòng và yên tâm.

Bà Tường nói về hoàn cảnh và quyết định tiến tới hôn nhân với người đàn ông có 6 mặt con

Sống đời vợ chồng hơn 20 năm, vì không thể làm những việc nặng vì di chứng của bệnh nên ông Đức gần như quán xuyến mọi việc nhà từ giặt giũ, cơm nước đến chăm sóc mẹ vợ lớn tuổi để vợ yên tâm làm nghề nuôi dạy trẻ.

“Phụ nữ bây giờ khổ hơn hồi xưa, công việc lo toan ngoài trong. Nam nữ bình đẳng, vợ ra ngoài làm việc thì tôi lo việc trong nhà, không gì là không làm được” - Ông Đức vừa thương vợ vất vả, vừa khẳng định không ngại làm việc nhà thay vợ khiến Quyền Linh nể phục.

Cũng chia sẻ tại chương trình, ông Đức mắc bệnh trầm cảm nặng do di chứng từ thời chiến tranh, nên đôi khi không kiểm soát được cảm xúc. Do đó, vợ chồng cũng xảy ra cãi vã, giận hờn nhưng lần nào ông cũng chủ động làm hòa trước vì nghĩ thương vợ. Tình cảm ấy ông đã dành trọn vẹn trong bài thơ “Người vợ tôi thương” do mình sáng tác để gửi gắm những lời yêu thương: “Tôi thương bà nhiều!”.

Hot TikToker Hạnh Nguyễn xuất hiện tại "Tình trăm năm" san sẻ niềm vui cùng bố mẹ

Cuối chương trình, Hot TikToker Hạnh Nguyễn cũng thể hiện sự ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ. Đặc biệt là sự hi sinh của mẹ. Cô cho biết, ngay từ lúc bố quyết định đi thêm bước nữa, cả nhà đều đồng lòng quan điểm: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Điều này thể hiện rõ ở mỗi lần bố mẹ xảy ra mâu thuẫn, cô hay bênh mẹ: “Mẹ mang quần áo lên con ở đi, đừng ở với ba nữa, gặp con là bỏ ba lâu rồi” nhưng bà vẫn chung sống hạnh phúc với ông đến tận bây giờ.

“Tình trăm năm” sẽ tiếp tục sứ mệnh vượt thời gian tìm câu chuyện tình phát sóng vào 17h20 thứ Bảy hằng tuần trên HTV7 và 20h cùng ngày trên kênh YouTube MCV Media.