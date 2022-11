MCV S&E hợp tác VIMMA đẩy mạnh phát triển võ thuật Việt Nam trên truyền thông số

(VTC News) -

Chiều 10/11 tại Hà Nội, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa VIMMA và MCV S&E đã diễn ra với sự góp mặt của các đại diện cấp cao hai đơn vị và các khách mời.

Về phía VIMMA có sự hiện diện của ông Võ Thành Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMMA, ông Vũ Hải Quân - Giám đốc VIMMA. Còn về phía MCV S&E, có ông Phạm Từ Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị MCV Group, ông Bùi Phan Trương Chánh Nghĩa - Co-Founder kiêm thành viên Hội đồng quản trị MCV Group, ông Đỗ Duy Anh - Giám đốc MCV S&E.

Lễ ký kết cũng vinh dự đón tiếp ông Ngô Đức Quỳnh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam (LĐVTTHVN), ông Đào Gia Bảo - Chánh Văn phòng LĐVTTHVN, ông Lê Minh Hà - Phó Trưởng ban Chuyên môn LĐVTTHVN, ông Đào Ngọc Tước - Trưởng ban Truyền thông và Đối ngoại LĐVTTHVN, ông Dương Việt Anh - Phó trưởng ban Truyền thông và Đối ngoại LĐVTTHVN, ông Dương Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HostVN, ông Nguyễn Minh Tân - Giám đốc Công ty TNHH GIGA Distribution.

MCV S&E hợp tác VIMMA phát triển thể thao trên truyền thông số.

Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty Cổ phần Võ thuật Tổng hợp Việt Nam (VIMMA) đặt sứ mệnh cùng tầm nhìn phát triển, khai phá tiềm năng võ thuật tổng hợp Việt Nam hội nhập MMA Việt Nam và tương lai vươn tầm MMA Quốc tế. Mới đây, VIMMA đã tổ chức LION Championship 2022 - giải đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất trong lịch sử võ thuật Việt Nam.

Giải đấu quy tụ được nhiều võ sỹ tên tuổi nổi tiếng như Nguyễn Trần Duy Nhất, Trần Quang Lộc, Nguyễn Thị Thanh Trúc,... cùng nhiều vận động viên đẳng cấp quốc gia các môn võ Boxing, KickBoxing, Wushu, và Jujitsu.

Giải đấu dù mới đi qua ¾ chặng đường, song không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của giải đấu này đã mang tới đời sống võ thuật Việt Nam với những đêm thi đấu bùng nổ và đầy cảm xúc, để rồi từ đó dẫn dắt người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chính vì điều này càng khẳng định cho năng lực và sự quyết tâm vươn tầm của VIMMA trong tương lai.

Lễ ký kết đánh dấu cột mốc phát triển mới cho cả hai bên

Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí MCV (MCV S&E) - với thế mạnh là đơn vị sở hữu hệ sinh thái đa kênh hàng đầu tại Việt Nam, cũng đã song hành cùng VIMMA trong các chiến lược truyền thông giải đấu võ thuật, tối ưu hoá nội dung trên các nền tảng. Chỉ tính riêng đêm bán kết LION Championship vừa qua, các nội dung bên lề sự kiện đã được MCV S&E khai thác sản xuất phát hành trên các kênh thể thao của hệ thống MCV Network đem về con số ấn tượng với hơn 12 triệu tương tác.

Dựa trên những ưu lợi thế của mỗi bên cũng như tầm nhìn dài hạn, MCV S&E và VIMMA quyết định ký kết hợp tác chiến lược để cùng sản xuất và phát hành nội dung trên hệ sinh thái đa nền tảng, xây dựng các kênh social quản lý nội dung cho võ sĩ trực thuộc hệ thống giải đấu VIMMA. Từ đó, khán giả không chỉ được xem những màn thể hiện rực lửa trên sàn đấu võ thuật, mà còn có góc nhìn đa diện về cuộc sống, quá trình tập luyện của các võ sĩ của nền võ thuật Việt Nam.

Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMMA

Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMMA chia sẻ: “Với tinh thần mà hai đơn vị đang có với nhau, VIMMA và MCV S&E sẽ có rất nhiều điều làm cùng nhau để mang lại giá trị chung, lợi ích chung cho tập thể chúng ta và hơn thế nữa là cộng đồng, xã hội”.

Theo đó, MCV S&E sẽ đồng hành cùng các giải đấu, sự kiện thể thao do VIMMA tổ chức từ khâu hợp tác sản xuất xây dựng các chương trình truyền hình/thực tế võ thuật; đến khai thác bản quyền các giải đấu/ sự kiện do VIMMA tổ chức, hợp tác xây dựng ứng dụng công nghệ MMA Vietnam do VIMMA quản lý.

Đây được cho là “cơ hội vàng” để VIMMA trở nên đa dạng và phong phú hơn với các hình thức truyền thông của MCV S&E, song hành cùng các nội dung phát hành trên đa nền tảng tiếp cận lượng lớn khán giả không chỉ khán giả quan tâm thể thao..

Ông Đỗ Duy Anh - Giám đốc MCV S&E

Nói về lần hợp tác này, ông Đỗ Duy Anh - Giám đốc MCV S&E cho biết: “Giải đấu LION Championship 2022 chưa kết thúc những đã rất thành công về câu chuyện truyền thông và sự đón nhận của công chúng. MCV S&E mong muốn không chỉ truyền thông các giải đấu mà còn có các võ sĩ. Như anh Thành Trung đã chia sẻ, võ sĩ xứng đáng có những điều tốt hơn nữa sau cả một quá trình tập luyện. Ở góc độ truyền thông, chúng tôi muốn làm được nhiều điều ý nghĩa hơn nữa đối với cộng đồng thể thao nói chung và các võ sĩ nói riêng”.

Hai bên đặt nhiều kỳ vọng sẽ cùng tạo ra nhiều bước phát triển đột phá cho võ thuật nước nhà

Được biết, bên cạnh là nhà sáng tạo, sản xuất và phát hành nội dung đa nền tảng hàng đầu Việt Nam, MCV những năm gần đây đang phát triển mạnh mảng Công nghệ với nhiều sản phẩm về Big Data, AI và Blockchain, các platform truyền hình OTT cho các Đài Truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

MCV hiện sở hữu thế mạnh là đối tác MCN của YouTube, TikTok và là đối tác truyền thông và cung cấp nội dung cho Facebook, Dailymotion, Twitter với tổng cộng hơn 341 triệu lượt người theo dõi. Tính đến năm 2022, MCV đạt độ phủ sóng rộng khắp các kênh truyền hình lớn và các kênh mạng xã hội với hơn 336 chương trình bao gồm các talkshow, chương trình thực tế, sitcom với hơn 6,6 tỷ lượt xem mỗi tháng.