MC Ngọc Lan ôm mặt khóc vì hot TikToker Nguyệt Fake làm mẹ đơn thân quá khó khăn

(VTC News) -

Người chơi TikTok sẽ không còn xa lạ với với TikToker Nguyệt Fake. Cô tên thật là Nguyễn Thị Vy, hiện đang sở hữu kênh riêng với hơn 720 ngàn người theo dõi, hơn 10 triệu lượt yêu thích.

Kênh TikTok của Nguyễn Vy nổi bật từ series clip mô phỏng “chị Nguyệt thảo mai” trong phim Việt “Phía trước là bầu trời”, các nội dung parody hài hước về cuộc sống thường ngày và trở nên viral mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội.

Nguyễn Vy - Hot Tiktoker Nguyệt Fake được rất nhiều bạn trẻ yêu mến

Hiện cô có 2 bé gái, Bảo Trâm - 14 tuổi và Bảo Trúc - 10 tuổi. Đằng sau những nội dung TikTok vui tươi, hài hước của Nguyễn Vy là câu chuyện mẹ bỉm sữa đơn thân đầy chông gai, từng trải qua một giai đoạn quá khứ tối tăm không thấy tương lai, trầm cảm tới mức làm điều không tưởng với con.

Tại “Chat với mẹ bỉm sữa” tập 123, câu chuyện của nữ hot TikToker đã khiến MC Ngọc Lan đau lòng tới mức ôm mặt khóc, còn thốt lên: “Tôi không nghĩ cuộc sống của Vy như vậy, với tôi sự chịu đựng của Vy quá kinh khủng.”

Cụ thể, Nguyễn Vy cho biết đã phát hiện có thai khi vừa tròn 18 tuổi và vội vàng tiến đến hôn nhân với chồng cũ. Cô ngậm ngùi nhắc lại: “Hoàn cảnh lúc đó của mình và ba hai bé rất là khó khăn. Thời điểm đó mình không có kiến thức gì về thai kỳ, cứ đói là một bữa ăn 3-4 chén cơm. Mình không có điều kiện mua thức ăn tẩm bổ, mình không ăn sáng để tiết kiệm, cũng không uống sữa bầu. Ai hỏi uống sữa bầu gì mình ngại bảo bị nghén nên không uống được. Cái áo ngực mua ngoài chợ 15 ngàn đồng một cái, quần con 10 ngàn đồng 3 cái mà mặc rách cũng không dám thay. Nghe người ta nói đi đẻ tốn rất nhiều tiền nên mình rất sợ và lo lắng đẻ con ra không có tiền lo. Ngày đó mình làm may xuất khẩu áo len. Mình may từ 6h sáng, cứ có hàng là ngồi vào may kể cả chủ nhật. May mắn là em bé trong bụng vẫn khỏe.”

Quá trình mang thai vốn đã không thuận lợi, tới lúc đi sinh, Nguyễn Vy còn trải qua nhiều đau đớn hơn nữa. Cơn gò sinh của cô kéo dài đau đớn trong suốt 2 ngày, vì không ăn uống được mà chỉ uống sữa cầm hơi dẫn đến việc em bé vừa ra được phần đầu cô đã không còn sức sinh tiếp.

Trong giây phút “ngàn cân treo sợi tóc”, đội ngũ y bác sĩ buộc phải dùng biện pháp mạnh hết nhấn bụng rồi rạch, còn đưa tay vào lôi em bé ra.

Sau nhiều khó khăn “tàn phá” cơ thể mẹ bỉm, em bé cũng ra đời bình an trong sự hạnh phúc của Nguyễn Vy. Điều khiến cô chạnh lòng nhất đó là không nhận được sự quan tâm của bạn đời trong lúc vượt cạn. Nữ TikToker đi sinh với cảm giác lạc lõng, chồng đợi lâu quá đi về chỉ còn mẹ đẻ ở lại túc trực.

Làm mẹ ở tuổi còn quá trẻ, Nguyễn Vy không có một chút kiến thức về kiêng cữ, chăm sóc con nên áp lực. Cộng với gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến cô càng thêm vất vả, em bé vừa được 3 tháng Nguyễn Vy đã lao đầu vào công việc kiếm tiền nuôi con.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A khá "bức xúc" vì sự vô tâm của người bạn đời trong lần vượt cạn đầu tiên của Nguyễn Vy

Nguyễn Vy không kìm được nước mắt, trải lòng: “Có vấn đề gì mình không biết hỏi ai mà mình bị cái tự ái, bị ngại vì lấy chồng quá sớm, nếu than vãn cái gì sẽ bị nói tại mình thế này thế kia mới bị như vậy. Bé đầu được 3 tháng là mình đi làm lại, không kiêng cữ gì. Bé lớn 3 tuổi thì có bầu bé thứ 2, lúc này mọi thứ áp lực kinh khủng hơn. Mình lặp lại việc không chăm lo dưỡng thai, lao lực làm việc nhiều hơn để kiếm tiền trả nợ xây nhà, nuôi con. Mẹ ruột thương cho 150 ngàn đồng để mua sữa bầu uống cũng không dám mua mà để dành mua đồ ăn cho con.”

Một lần nữa “bước vào cửa tử” để sinh con, Nguyễn Vy vẫn phải trải qua những đau đớn y như sinh bé đầu. Cô nghẹn ngào tiết lộ đã đau đến mức đập đầu vào tường, xin bác sĩ cho đi mổ thì bác sĩ hỏi lại “Đẻ mổ hết 5 triệu thì có đẻ không?’"là thôi, ráng kìm lại để sinh thường chỉ tốn 2 triệu mấy.

Nguyệt Fake đã trải qua một hành trình làm mẹ đầy thử thách

Quá nhiều cảm xúc tiêu cực, áp lực dồn lại mà không có người san sẻ, hot TikToker Nguyễn Vy rơi vào trầm cảm mà không biết. Nức nở nhắc lại quá khứ, cô nàng khiến MC Ngọc Lan và Tô Nhi A không kìm được xúc động:

“Sau khi chia tay chồng cũ 2-3 năm, mình đọc trên mạng mới biết đó là các dấu hiệu của trầm cảm. Sinh bé thứ 2 được một tháng, mình đã tiếp tục công việc may. Mình bị áp lực tiền bạc quá nhiều, tiếc tiền nên cũng không dám gửi con, chỉ mua một ít bỉm cho bé thứ 2 để mặc khi đi chơi thôi.

Đỉnh điểm là mình nói chuyện một mình vì quá cô đơn. Bé lớn bị trào ngược dạ dày nên cứ ăn sẽ ói, bé nhỏ thì khóc, hàng thì may chậm, tiền bạc cứ dí. Hôm đó bé lớn ăn bị nôn, không biết ai nhập mình mà mình điên lên túm tóc con nhấc lên. Làm hành động đó xong em khóc tức tưởi giận mình, thương con. Ba hai đứa về thấy cũng chỉ lẳng lặng dọn dẹp, không thể hiểu được những điều mình đang trải qua kinh khủng thế nào. Bây giờ nhìn lại thấy chị em gái lấy chồng đúng thời điểm, được hưởng các dịch vụ tốt nhất thì mình lại tủi thân và thương con rất nhiều.”

MC Ngọc Lan nghẹn ngào bày tỏ với Nguyễn Vy: “Bạn có biết Lan đau lòng tới mức nào khi nghe bạn nói bị cô đơn trong chính căn nhà của mình. Đó là một điều rất kinh khủng.”

Ngọc Lan bật khóc vì rất đồng cảm và thương cho câu chuyện của nhân vật

Việc Nguyễn Vy ly hôn chồng cũ đã nhận về nhiều sự oán trách từ gia đình, nhưng cô không hề hối hận. Cô nàng tự tin cho biết cảm ơn bản thân ngày đó đã quyết định rời đi để có được sự trưởng thành, mạnh mẽ và có sự nghiệp thành công, ổn định và tinh thần tích cực như hiện tại. Điều nữ TikToker mong nhất đó là gia đình hiểu được, yêu thương và không trách móc quá khứ của cô nữa.

Cuối chương trình, Nguyễn Vy gửi gắm: “Mình sẽ cố gắng lo cho người sinh ra mình và người mình sinh ra được trọn vẹn, hạnh phúc, đó là cái trách nhiệm của mình. Mình muốn gửi đến các bạn trẻ: chúng ta sinh ra chỉ sống một lần, phải quyết định thật kỹ, thật chín chắn việc mình làm, gặp ai, yêu ai. Tuổi trẻ chỉ có một lần, hãy trải nghiệm và tìm cho mình một người đàn ông yêu thương mình thật lòng để khi lập gia đình được viên mãn, hạnh phúc.”