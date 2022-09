Lợi ích sức khoẻ bất ngờ từ 'chuyện ấy'

(VTC News) -

Theo Medical News Today, các chuyên gia cho rằng việc sinh hoạt tình dục lành mạnh sẽ giúp cả chàng lẫn nàng có thể trạng khỏe mạnh, trẻ lâu, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và còn nhiều lợi ích khác.

Quan hệ tình dục mang lại nhiều sức khỏe ít ai biết (Ảnh minh họa).

Theo thông tin nghiên cứu National Library of Medicine, hoạt động tình dục thường xuyên có liên quan đến những lợi ích về sức khỏe thể chất như làm cho huyết áp thấp, khắc phục rối loạn cảm xúc, giảm sự căng thẳng, làm tăng mối quan hệ tình cảm, tạo ra sự thân mật nhiều hơn và tỷ lệ ly hôn thấp hơn.

Mặc dù không có con số cụ thể xác định rõ tần suất lý tưởng của quan hệ tình dục để mang lại lợi ích thiết thực này nhưng một vài công trình nghiên cứu khoa học đã gợi ý thực hiện qua kết quả ghi nhận.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Giải tỏa căng thẳng là một trong những lợi ích quan trọng khi đề cập quan hệ tình dục đều đặn có tác dụng gì. Theo đó, việc ân ái thường xuyên sẽ dẫn đến sự tăng trưởng của tế bào vùng hippocampus (hồi hải mã) – chịu trách nhiệm kiểm soát mức độ căng thẳng.

Từ đó kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều dopamine, oxytocin (còn gọi là hormone tình yêu) và đặc biệt là endorphin (hay hormone hạnh phúc). Cả 3 hormone này hoạt động như liều thuốc an thần tự nhiên giảm cảm giác mệt mỏi và giảm mức độ cảm thụ cơn đau ở não bộ. Ngoài ra, endorphin còn xoa dịu thần kinh trung ương, tăng cảm hứng hạnh phúc.

Tràn đầy sức sống, kéo dài tuổi thanh xuân

Tình dục giúp bạn trông trẻ hơn từ 5 đến 7 tuổi (Ảnh minh họa).

Đây có lẽ là lợi ích của việc quan hệ đối với phụ nữ hay đàn ông đều thích. Theo thông tin nghiên cứu từ UPI, về quan hệ tình dục đều đặn có tác dụng gì của khoa Thần kinh lâm sàng - Bệnh viện Royal Edinburgh tại Anh quốc vào năm 2017 đã chỉ ra việc sinh hoạt tình dục điều độ giúp cả hai phái trở nên trẻ hơn tuổi thật từ 5 – 7 tuổi.

Không những cải thiện vẻ ngoài, hoạt động tình dục cũng giống như một hình thức hoạt động thể chất giúp duy trì vóc dáng cân đối, khỏe mạnh. Thống kê cho thấy nếu quan hệ khoảng 3 lần/tuần trong 15 phút/lần, bạn đã đốt cháy khoảng 7.500 calo trong một năm tương ứng với 120km chạy bộ. Có thể nói việc thường xuyên quan hệ sẽ góp phần làm giảm lượng mỡ tích tụ ở phần bắp tay, hông và vòng 2 một cách tích cực.

Cải thiện giấc ngủ

Hoạt động ân ái cũng kích thích cơ thể bài tiết adrenalin. Chất này có tác dụng kích thích sự co bóp tim, thúc đẩy lưu thông máu và làm thư giãn động mạch. Sự xuất hiện của adrenalin cũng lý giải vì sao bạn thường có cảm giác hồi hộp, nôn nóng khi quan hệ.

Tần suất quan hệ càng nhiều thì lượng adrenalin được bài tiết cũng gia tăng. Do vậy mà người có lối sống tình dục an toàn và lành mạnh thường ít có rủi ro gặp phải các bệnh tim mạch như đột quỵ, cao huyết áp, suy tim…

Quan hệ tình dục giúp bạn có lối sống tình dục an toàn (Ảnh minh họa)

Bên cạnh adrenalin, các hormone được đề cập khi tìm hiểu quan hệ tình dục đều đặn có tác dụng gì như dopamine, oxytocin hay endorphin còn ức chế cortisol. Đây là hai tác nhân chủ yếu gây căng thẳng thần kinh, ức chế tuần hoàn máu và làm tăng áp lực lên tim mạch.

Hỗ trợ tim mạch

Đây là lợi ích cả về sức khỏe và tinh thần trong suốt một ngày mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy. Bạn sẽ cảm thấy lạc quan, yêu đời và tràn đầy năng lượng cho một ngày mới. Tuy nhiên, quan hệ tình dục chỉ là 1 trong những cách để bạn cảm thấy tốt hơn. Nếu chưa bắt đầu 1 mối quan hệ thực sự, bạn có thể tập thể dục, ăn uống khoa học sẽ luôn cảm thấy lạc quan, yêu đời.