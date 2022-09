iPhone 14 Max chỉ là cái tên do người hâm mộ tự nghĩ ra?

(VTC News) -

Theo các nguồn tin thân cận của 9to5mac thì mẫu iPhone 14 bản tiêu chuẩn với màn hình lớn sẽ không phải là iPhone 14 Max như những đồn đoán từ trước tới nay. Thay vào đó, phiên bản thay thế cho dòng iPhone “mini” ế ẩm của Apple sẽ là iPhone 14 Plus.

Các đối tác sản xuất phụ kiện cũng đã xác nhận thông tin này từ đầu tháng 7. Nguồn tin này khẳng định đã được Apple yêu cầu sử dụng các tên iPhone 14 Plus, đơn giản vì sản phẩm mang tên iPhone 14 Max vốn không hề tồn tại.

Vào cuối tháng 8, một người dùng Twitter cũng đã chia sẻ một hình ảnh chụp phần bao bì sản phẩm “ốp lưng MagSafe trong suốt” và sản phẩm này được sản xuất dành riêng cho iPhone 14 Plus. Mặc dù đây rất có thể là sản phẩm của Photoshop, nhưng đây cũng có thể được xem là một bằng chứng xác đáng về sự tồn tại của iPhone 14 Plus.

Nhiều iFan cũng đồng tình với giả thuyết này. Bởi lẽ, hậu tố “Max” thường được Apple đặt cho những sản phẩm với cấu hình “tối đa”, ví dụ như iPhone 13 Pro Max là mẫu smartphone cao cấp nhất hay bộ xử lý M1 Max là dòng chip cao cấp nhất trong gia đình Apple Silicon M1.

Trong khi đó, chiếc iPhone 14 với màn hình 6,7 inch vốn chỉ là phiên bản phóng to của chiếc iPhone 14 tiêu chuẩn và không sở hữu bất kỳ tính năng cao cấp này. Do đó, khả năng cao “Táo Khuyết” sẽ chốt tên gọi cho dòng máy hoàn toàn mới này là iPhone 14 Plus.

Bên cạnh vấn đề tên gọi của dòng iPhone mới, nguồn tin của 9to5mac còn tiết lộ bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được nâng cấp tính năng sạc nhanh từ 20W lên tối đa 35W. Đây rất có thể là dấu hiệu báo trước việc Apple lại chuẩn bị ra mắt thêm một bộ sạc nhanh hoàn toàn mới, với công suất lớn hơn và chắc chắn là giá sẽ đắt hơn.

Trong một diễn biến liên quan, Apple được cho là đã dừng sản xuất những bộ sạc công suất 5W (5V-1A) tiêu chuẩn, vốn được tặng kèm với hầu như tất cả những thiết bị di động của “Táo Khuyết”. Tuy nhiên, món phụ kiện quen thuộc này giờ đây đã dần bị bán hết trên khắp các cửa hàng Apple Store trên toàn thế giới và gần như chắc chắn sẽ không có hàng trở lại.