Hôn vợ chảy máu ở buổi gặp đầu tiên, Tiktoker Trà My lập tức bị chồng chinh phục

(VTC News) -

Hot Tiktoker Nguyễn Hồ Trà My và chồng là Emre Yusuf Sigura.

Biết nhau qua một app hẹn hò, cuộc hẹn đầu tiên của Trà My và anh chồng Emre Yusuf Sigura diễn ra hết sức đặc biệt. Anh chồng mải mê tập gym nên đến trễ một tiếng đồng hồ. Cô vợ không biết vì lý do gì vẫn kiên trì ngồi đợi cho đến khi thức ăn trên bàn nguội lạnh. Cả hai chỉ nói chuyện với nhau mà quên mất cả ăn, thức ăn sau đó được gói mang về để tặng lại cho anh bảo vệ.

Mặc dù khởi đầu không mấy suôn sẻ, thế nhưng cặp đôi tiếp tục đi tăng 2 cùng nhau tại một pub, và khi chào tạm biệt nhau, Sigura đã hôn lên môi của Trà My nụ hôn đầu tiên, theo cô nàng chia sẻ: “Nụ hôn đó ảnh hôn và cắn mình chảy cả máu, kiểu của anh ấy là không muốn rời đi, mình có thể cảm nhận điều đó trong ánh mắt của ảnh”.

Anh chồng Thổ Nhĩ Kỳ quyến rũ cô nàng Trà My ngay nụ hôn đầu tiên

Thông thường, đối với những mối hẹn hò thông qua mạng xã hội, Trà My chỉ gặp mặt một lần, với Sigura lại có cảm giác vô cùng đặc biệt. Ở lần hẹn thứ 2, thứ 3 đều do Trà My chủ động lựa chọn điểm hẹn để có nhiều góc nhìn khác nhau hơn về anh chàng vừa mới quen. Sau đó, lần hẹn thứ 4, cả hai cùng đi Đà Lạt với nhóm bạn, sau chuyến đi đó trở về thì Sigura chính thức tỏ tình và bắt đầu mối quan hệ hẹn hò.

Sigura vốn là người Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên khác với số đông theo đạo Islam, gia đình anh ấy là người Do Thái. Trà My chia sẻ: “Khi sang Thổ Nhĩ Kỳ mình khá hồi hộp, trước hết là sự khác biệt văn hóa quá lớn. Tuy nhiên, khi vừa sang đã nhận được sự chào đón của gia đình chồng quá nồng nhiệt. Đặc biệt, mẹ chồng tạo cảm giác thân thiện vô cùng, khiến mình cũng không còn quá sợ hãi và chủ động giúp đỡ mẹ trong công việc bếp núc.

Thật ra, kết hôn với người khác văn hóa, tôn giáo ban đầu mình có hơi e ngại, và nhất đó lại là Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thực tế không như những gì mình tưởng tưởng, gia đình chồng không hà khắc, ngược lại sống rất chuộng việc chăm lo cho gia đình, sự quan tâm các thành viên gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Điều này khá giống với quan điểm sống của các gia đình Việt Nam cho nên My cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều”. Hiện nay, Trà My và chồng vẫn sống chủ yếu ở Việt Nam, cả hai vẩn dành thời gian mỗi năm về thăm Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 1 tháng vào mùa hè.

Tham gia trong chương trình Vợ Chồng Son, hai vợ chồng đã có những chia sẻ với nhau rất thật lòng và thẳng thắn.

Trái ngược với Trà My khi sang thăm nhà chồng, Sigura qua thăm nhà vợ lại gặp khá nhiều trở ngại. Ấn tượng ban đầu của mẹ vợ là Sigura hơi đứng tuổi hơn con gái, và nhắc con gái kiểm tra thật kỹ xem đã có gia đình bên nước ngoài hay chưa. Khó khăn tiếp theo là bất đồng ngôn ngữ, cả ba mẹ vợ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể hiểu được những gì Sigura nói nếu không có sự trợ giúp của Trà My.

Trà My chia sẻ: “Ba mình đã “yêu cầu” Sigura phải học tiếng Việt nhưng kết hôn đã hơn 3 năm mà anh ấy vẫn chưa nói được tiếng Việt rành, chỉ có thể nói vài từ cơ bản. Vậy nên, giao tiếp với ba mẹ mà không có mình là hai bên coi như chẳng thể hiểu nhau”.

Cả hai đồng lòng đi qua khó khăn

Thời điểm cả hai bắt đầu quen nhau, Trà My mặc dù đã có công việc ổn định, thế nhưng với những mối quan hệ mà Sigura có cô cảm thấy mình quá nhỏ bé và mong muốn phát triển hơn. Chính vì thế, cô lên kế hoạch rời khỏi TP.HCM đến Hội An sống một mình trong khoảng một năm. Mục đích chính là tìm cảm hứng sống, thứ hai là phát triển công việc kinh doanh.

Ba mẹ, bạn bè tuy không thật sự ngăn cản nhưng tỏ ra e dè, riêng Sigura rất ủng hộ. Tưởng chừng như cả hai đã phải yêu xa suốt một thời gian dài, thế nhưng trong suốt 8 tháng thực tế sống tại Hội An, Sigura đã bay ra thăm bạn gái bốn lần. Đó là chưa kể, Trà My nhiều lần lén bay về TP.HCM để thăm bạn trai nhưng không nói cho ba mẹ biết. Vì quá nhớ nhau và không vượt qua được thử thách yêu xa, Trà My trở lại thành phố sau 8 tháng xa nhà.

Vì quá nhớ nhau nên "thử thách" yêu xa thất bại

Trong khoảng thời gian dịch bệnh vừa rồi, Sigura gần như mất hết tất cả trong công việc, đó là giai đoạn cực kỳ khó khăn của cả hai vợ chồng. Từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, nghĩ về điều đó thật sự là một nỗi ám ảnh rất lớn. Vừa qua bằng sự cố gắng, cả hai đã cùng nhau vượt qua, trở lại trạng thái cân bằng.

Lúc nào cũng như đôi vợ chồng mới cưới

Kết hôn hơn 3 năm, trước đó đã có khoảng 2 năm quen nhau thế nhưng giữa hai vợ chồng dường như chưa bao giờ chán nhau. Trà My và Sigura không ngại ngần thể hiện tình cảm ngọt ngào giữa chốn đông người. Có vẻ như họ luôn tự hào với niềm hạnh phúc to lớn này, và muốn khoe điều đó với cả thế giới.

Trà My tâm sự: “Nhìn anh ấy bên ngoài chững chạc, lịch lãm như vậy chứ ở nhà giống như con nít. Lúc nào cũng nũng nịu như đứa trẻ, rất là đáng yêu. Anh còn có thói quen mua sắm và mua rất nhiều. Món nào cũng mua về để dùng thử, và mua 2 – 3 món cùng một loại để dùng tốt không tốn công mua nữa. Còn những món không dùng hợp thì chất đầy ở nhà, phải tranh thủ xem hạn sử dụng để tặng lại người khác”.

Đến nay cả hai vẫn chưa có con sau ba năm chung sống, Trà My chia sẻ: “Sở dĩ đến giờ này chưa có con vì tụi mình vẫn còn ham chơi. Nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại tụi mình mong muốn có kinh tế thực vững chắc để chăm con tốt nhất có thể”.

Cuộc sống hôn nhân của Trà My và chồng Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay rất được ngưỡng mộ. Dường như khán giả luôn cảm nhận được năng lượng tích cực từ tình yêu của đôi vợ chồng này.