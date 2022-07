HLV Park Hang-seo làm khách mời cho chương trình của MC Yoo Jae Suk

HLV Park trở thành khách mời của chương trình truyền hình đang khá nổi tiếng ở Hàn Quốc có tên "You Quiz On The Block". Tại đây, ông trò chuyện với MC Yoo Jae Suk, Cho Sae Ho và kể về những kỷ niệm khi làm việc ở Việt Nam.

"Thời gian đầu, việc nhớ tên cầu thủ Việt Nam rất khó", "Tôi thay đổi phương pháp tập luyện để phù hợp với cầu thủ Việt Nam"... là một số câu mà HLV Park đã nói trong chương trình. Ngoài ra, ông còn nói về nhiều kỷ niệm, cảm xúc khó quên khác.

Mới đây nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bay về Hàn Quốc để nghỉ ngơi cũng như mừng sinh nhật lần thứ 100 của mẹ ông.

DJ Management – công ty đại diện cho huấn luyện viên Park chia sẻ: “Huấn luyện viên Park Hang-seo và vợ ông, bà Choi Sang-a đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon vào sáng 21.6. Họ về nước để dự sinh nhật lần thứ 100 của mẹ ông Park”.

Ông Park chia sẻ về những kỷ niệm khi làm HLV ở các đội tuyển Việt Nam.

Được biết mẹ của ông Park, bà Baek Soon-jeong năm nay đã 100 tuổi. Vài năm qua, bà vẫn luôn theo dõi từng bước đi của ông Park tại Việt Nam. Đáp lại chiến lược gia tuyển Việt Nam luôn về quê mỗi khi có cơ hội để thăm hỏi, chăm sóc bà.

Theo DJ Management, ông Park sẽ trở lại Việt Nam vào đầu tháng 7, để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo cùng tuyển Việt Nam. Tháng 7 cũng là thời điểm V.League 2022 nối lại sau vài tháng tạm dừng để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia, vì thế công việc của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ rất bận rộn.

Nhiệm vụ của ông trong năm 2022 là dẫn dắt tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022. Ngoài ra, ông cũng để ngỏ khả năng gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Hợp đồng giữa 2 bên sẽ đáo hạn vào ngày 31.1.2023.

Trước khi trở về Hàn Quốc, ông Park đã nhận được lời mời của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) về dự lễ kỷ niệm 20 năm tổ chức World Cup 2022. Tại đây, huấn luyện viên Guus Hiddink cùng nhiều thành viên của tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2022 đều có mặt. Ông Park rất tiếc không thể về gặp lại những người bạn cũ, do bận dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Afghanistan hôm 1/6.