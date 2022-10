Giá iPhone 14 Pro xách tay hiện rẻ hơn cả hàng chính hãng

(VTC News) -

Trong tuần cuối tháng 9, giá bán của mẫu iPhone 14 Pro bản Mỹ (mã LL/A) được nhiều cửa hàng tại TP.HCM chào bán với mức giá khoảng 29,5 triệu đồng cho phiên bản 128GB tiêu chuẩn. Nếu muốn sở hữu các phiên bản bộ nhớ cao hơn như 256 hay 512GB thì người dùng cần bỏ thêm từ 2-5 triệu đồng nữa.

Quay lại ngày đầu tiên mẫu máy này lên kệ là 16/9, giá bán của những chiếc iPhone 14 Pro đầu tiên “hạ cánh” tại TP.HCM rơi vào khoảng 39 triệu đồng, tuy nhiên máy bán rất chậm và trượt giá rất nhanh nhiều ngày sau đó.

Còn theo thông tin từ các đại lý chính hãng, iPhone 14 Pro với mã VN/A sẽ chính thức được mở đặt hàng vào ngày 7/10 tới đây, với mức giá cho phiên bản 128 dự kiến khởi điểm ở mức 31 triệu đồng.

Chung số phận với phiên bản Pro là chiếc iPhone 14 tiêu chuẩn. Hiện giá bán của iPhone 14 xách tay từ thị trường Singapore, dung lượng bộ nhớ 128GB đang rơi vào khoảng 20 triệu đồng. Trong khi đó, giá chính hãng dự kiến sẽ là 24 triệu đồng.

Theo nhiều thương lái thì đây là lần đầu tiên các mẫu iPhone xách tay có giá bán rẻ hơn hàng chính hãng, kể cả khi các sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam còn chưa được lên kệ.

Quay trở lại tháng 10/2020 khi iPhone 12 Series vừa lên kệ tại thị trường trong nước thì các mẫu máy xách tay vẫn giữ giá bán cao hơn vài trăm nghìn đồng so với hàng chính hãng, đơn giản vì nguồn cung khan hiếm.

Lý giải cho sự mất giá bất ngờ này, anh Tường Bách, một chủ cửa hàng iPhone lâu năm tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết lý do cho sự giảm giá cực mạnh của iPhone 14 và iPhone 14 Pro là do nhu cầu thị trường.

“Trong trường hợp của iPhone 14 Pro thì phần lớn người dùng tại Việt Nam thường không quá yêu thích dòng máy này do giá bán không quá chênh lệch so với dòng Pro Max, nhưng màn hình và thời lượng sử dụng lại thường kém hơn”, anhBách chia sẻ.

“Còn về phần iPhone 14 thì có nhiều lý do hơn. Đầu tiên, giống như iPhone 14 Pro, những chiếc iPhone tiêu chuẩn thường sẽ bị “bơ” trong những đợt hàng đầu, đó là tình trạng chung trong nhiều năm nay. Kế đến, iPhone 14 là một mẫu máy gần như không có bất kỳ thay đổi nào so với thế hệ tiền nhiệm, ngoài những cải tiến nhỏ về camera. Hơn hết, giá bán của iPhone 14 xách tay trong những ngày đầu về Việt Nam lại còn ngang ngửa với iPhone 13 Pro, thậm chí còn tiệm cận iPhone 13 Pro Max. Do đó, việc mẫu máy này không được nhiều người ngó ngàng tới và sau đó là trượt giá không phanh có lẽ là điều có thể dự đoán được” , anh Bách nói thêm.

Cũng cần nói một chút về giá iPhone xách tay theo từng thị trường, qua quan sát của PV thì hiện tại, giá iPhone 14 và 14 Pro xách tay từ Mỹ (mã LL/A) hiện đang có giá bán mềm nhất. Lý do lớn nhất cho tình trạng này là tất cả các mẫu iPhone 14 từ Mỹ đều sẽ không sở hữu khe SIM mà dùng hoàn toàn là eSIM, dẫn đến sự e ngại từ phía người dùng.

Tuy nhiên, vẫn có một mẫu iPhone xách tay hiện vẫn đang trong tình trạng “khan hàng” đó chính là iPhone 14 Pro Max. Dẫu đã giảm giá khá mạnh kể từ ngày lên kệ 16/9, nhưng giá bán của những chiếc flagship mới nhất từ nhà Apple.

Trong đó, iPhone 14 Pro Max xách tay Mỹ hiện đang có giá khoảng 36 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 128GB. Còn giá máy từ các thị trường khác sẽ rơi vào khoảng 37-38 triệu đồng. Riêng các phiên bản bộ nhớ cao hơn hiện vẫn có giá bán trên 40 triệu đồng. Dự kiến, iPhone 14 Pro Max 128GB mã VN/A sẽ có giá khởi điểm dự kiến là 34 triệu đồng.