Diễn viên Karen Nguyễn chia sẻ hạnh phúc lần đầu làm mẹ

Cách đây ít phút, diễn viên Karen Nguyễn gây chú ý khi tiết lộ tin vui đến với công chúng. Theo đó, cô cùng ông xã vừa đón con đầu lòng là một bé gái. Karen Nguyễn vui mừng đăng tải hình ảnh bàn tay em bé lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái cực đáng yêu:

"Lòi ra cục bông nhỏ thấy ghét quá. Ngắm mãi không chán. Welcome to this world, our little princess (Tạm dịch: Chào mừng con đến với thế giới, công chúa nhỏ). 25/10/2022".

Dù nữ diễn viên chưa tiết lộ nhiều thông tin chi tiết. Nhưng có thể thấy, Karen Nguyễn đã "vượt cạn" thành công, sức khỏe của mẹ và em bé ổn định. Thông tin này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã vào chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho gia đình hạnh phúc của diễn viên.

Vào tháng 6/2022, diễn viên Karen Nguyễn kết hôn với ông xã doanh nhân gốc hoa Lưu Chấn Bang sau 3 năm hẹn hò. Đặc biệt, tại lễ cưới cô cũng thông báo tin vui đã mang thai con đầu lòng. Sau đó, trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật những hình ảnh rạng ngời trong thai kỳ.

Karen Nguyễn tên thật là Nguyễn Kiều Diễm, sinh năm 1993. Cô được công chúng biết đến sau loạt vai diễn người thứ ba trong các MV của Hoa hậu Hương Giang. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim điện ảnh như: “Sắc đẹp dối trá”, “ Người cần quên phải nhớ”...