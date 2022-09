Đánh giá Oppo Reno8 5G: Trợ thủ đắc lực cho người mê 'sống ảo'

(VTC News) -

Trước khi đến với bài đánh giá Oppo Reno8 5G, cũng cần phải công nhận rằng hãng điện tử đến từ Trung Quốc trong nhiều năm qua đã và đang nắm giữ rất tốt phân khúc smartphone tầm trung chú trọng vào thiết kế trẻ trung và hệ thống camera đa dụng cho mọi nhu cầu.

Và với chiếc Reno8 vừa ra mắt, chắc chắn OPPO sẽ tiếp tục chuỗi ngày thống trị phân khúc tầm trung, không phải vì đây là một mẫu máy với cấu hình vượt trội mà Reno8 chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc OPPO hiểu rõ người dùng của mình như thế nào.

Thiết kế Oppo Reno8 5G không mới, nhưng đủ ấn tượng

Xét trong tầm giá khoảng 14 triệu đồng, OPPO Reno8 5G không phải là mẫu máy với thiết kế quá nổi bật.

Thiết bị này sở hữu một phần khung viền nhựa được thiết kế vuông vức, đúng với xu hướng thiết kế smartphone hiện nay. Về phần nhìn, thì đây là một điểm mạnh vì với ngoại hình này, Reno8 5G có vẻ như là một sản phẩm vô cùng chắc chắn và bền bỉ. Tuy nhiên, cảm giác cấn tay khi sử dụng lâu dài là không thể tránh khỏi, đặc biệt là đối với những người dùng nữ với bàn tay nhỏ.

Tuy nhiên, phần nổi bật nhất trong thiết kế của Reno8, giống như tất cả những người tiền nhiệm, đến từ màu sắc của mặt lưng. Cần lưu ý một điểm đó là mặc dù được hoàn thiện rất giống kính nhám, nhưng thực tế là mặt lưng của OPPO Reno8 5G được cấu thành hoàn toàn từ nhựa, giống với phần khung viền.

Nhưng phần màu sơn có khả năng hiển thị màu sắc đa dạng tùy theo điều kiện ánh sáng môi trường lại là một cứu cánh cho phần vật liệu nghe có vẻ rẻ tiền. Hơn thế nữa, việc hoàn thiện nhám còn giúp mặt lưng của Nero 8 ít bám mồ hôi và dấu vân tay, tuy nhiên cảm giác trơn trượt thì vẫn còn tồn tại.

Cũng cần nói đến thiết kế của cụm camera trên mẫu máy này. Thay vì nằm gọn trong một cụm riêng biệt như thế hệ tiền nhiệm, bộ 3 camera sau của OPPO Reno8 5G được thiết kế giống như đang “nằm trong” phần mặt sau, tuy nhiên vẫn lồi lên khá rõ. Tuy nhiên chi tiết về bộ 3 ống kính trên Reno8 sẽ được nói kỹ hơn ở phần đánh giá bên dưới.

Mặt trước của Reno8 không có nhiều điểm quá nổi bật, ngoài trừ phần viền dưới khá dày, trông tương đối mất thẩm mĩ. Bên cạnh đó, phần tiếp xúc giữa màn hình và khung viền cũng không thật sự khít, điều này sẽ gây không ít cảm giác khó chịu cho người dùng khi vuốt chạm.

Nhìn chung trong tầm giá khoảng 14 triệu đồng thì Reno8 là một mẫu máy với thiết kế cao cấp, dẫu vật liệu được sử dụng hầu hết là nhựa.Galaxy S21 FE có lẽ là đối thủ duy nhất trong phân khúc có phần ngoại hình có thể cạnh tranh được với Reno8 ở thời điểm hiện tại. Chiếc smartphone đến từ Samsung tuy cũng có mặt lưng nhựa nhưng lại sở hữu khung viền nhôm và 4 cạnh màn hình với độ mỏng đồng đều.

Cấu hình và hiệu năng ở mức đủ dùng

Nói về mặt trang bị và thông số thì dòng Reno đến từ nhà OPPO chưa bao giờ có thể so bì với đối thủ, Reno8 5G cũng tương tự như vậy.

OPPO trang bị cho Reno8 5G một màn hình 6,43 inch FullHD+, tần số quét 90Hz. Trong khi đó, các đối thủ trên thị trường, thậm chí là những mẫu máy có giá rẻ hơn, hiện đã được trang bị tần số quét lên đến 120Hz. Tuy nhiên, khả năng hiển thị của Reno8 là khá tốt. Nhờ có độ sáng tối đa lên đến hơn 600 nits, mẫu máy này vẫn có khả năng hiển thị nội dung vô cùng rõ ràng dưới điều kiện ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào màn hình.

Cấu hình của OPPO Reno8 5G bao gồm bộ xử lý Mediatek Dimensity 1300 và 8GB RAM, cũng không thể gọi là cao ở tầm giá 14 triệu. Nhưng lại một lần nữa, OPPO đã tạo ra một giao diện ColorOS quá tối ưu và mượt mà. Do đó, người dùng sẽ gần như không thể nhận ra những sự giật lag nào từ Reno8 khi thực hiện các tác vụ thường nhật. Đội ngũ tại NetBiz cũng đã chơi thử tựa game Liên Quân Mobile trên chiếc Reno thế hệ mới nhất, thiết bị tỏ ra khá ổn định khi có thể duy trì mức FPS ở 59 và không nóng lên quá nhiều trong suốt thời gian chơi.

Kế đến là dung lượng pin và thời lượng sử dụng, tuy chỉ có viên pin 4.500mAh nhưng mẫu máy này vẫn có thể “sống sót” cả ngày với các nhu cầu sử dụng thông thường. Còn nếu nhu cầu sử dụng cao hơn, Reno8 vẫn đáp ứng rất tốt khi mẫu máy này có khả năng sạc nhanh lên đến 80W và củ sạc với công nghệ này vẫn được tặng kèm trong hộp khi mua máy.

Như vậy, tuy không có cấu hình thuộc dạng hàng khủng như các đối thủ, nhưng với khả năng tối ưu tốt, Reno8 vẫn là một mẫu máy phù hợp cho các nhu cầu sử dụng hàng ngày và có thể “cân” một vài tựa game phổ biến khi chủ nhân cần giải trí.

Camera: Tinh túy của Reno8 tập trung hết ở đây

Khi bắt đầu kích hoạt camera trên Reno8 5G và chụp những bức ảnh đầu tiên thì bạn sẽ hiểu tại sao OPPO lại tỏ ra “keo kiệt” như vậy với thiết kế và trang bị trên thế hệ mới này.

Hình ảnh chụp từ chế độ 50MP (trái) và 12MP (phải) gần như không có sự khác biệt về chất lượng

Đầu tiên hãy đến với camera chính sử dụng cảm biến IMX766 50MP đến từ Sony. Ở cài đặt thông thường, ảnh trên Reno8 sẽ có độ phân giải 12MP và nếu người dùng cần chi tiết hơn thì cũng có thể dễ dàng kích hoạt chế độ 50MP chỉ bằng 1 nút nhấn. Tuy nhiên, nếu chỉ để đăng tải lên mạng xã hội, hoặc xem trên màn hình điện thoại thì sự khác biệt giữa 2 bức ảnh 12 và 50MP là cực kỳ khó để nhận ra.

Tiếp tục với camera chính, trong điều kiện ánh sáng ban này, ảnh chụp cho chất lượng ở mức tốt, chi tiết lên rõ ràng, đây là đặc trưng của những mẫu máy có sở hữu cảm biến Sony. Màu sắc ảnh cũng khá “đậm”, tuy nhiên vẫn chưa thể so sánh được với những mẫu máy nhà Samsung. Và cũng do không sở hữu một ống kính tele nên chế độ zoom 2x trên Reno8 thực tế chính là bức ảnh được crop từ camera chính 50MP, do đó, chất lượng hình ảnh là tương đương trong trường hợp này. Tựu trung lại, chất lượng hình ảnh cho ra từ camera chính của OPPO Reno8 là một chất ảnh tuy không quá xuất sắc như các mẫu máy flagship nhưng vẫn “vượt chuẩn” để có thể đăng ngay lên mạng xã hội và chắc chắn vượt xa các đối thủ trong cùng phân khúc.

Ảnh chụp từ ống kính tiêu chuẩn (Trái) và Ảnh zoom 2X được crop từ cảm biến chính

Tuy nhiên điều này không xảy ra với ống kính góc siêu rộng. Vì chỉ sở hữu cảm biến 8MP nên chất lượng hình ảnh cho ra từ camera này không được tốt như camera chính, nhưng cũng không hề thua kém nếu đem đi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Đó là còn chưa kể khả năng tái tạo màu sắc và chi tiết của ảnh trên Reno8 là vượt trội hơn hẳn.

Ở điều kiện trong nhà buổi tối và ánh sáng phức tạp cũng không thể làm khó được chiếc smartphone tầm trung mới nhất từ nhà OPPO, quý bạn đọc có thể tham khảo ở 3 hình ảnh bên trên.

Với một cụm camera sau chú trọng chất lượng hình ảnh, Reno8 cũng sở hữu một camera selfie thuộc hàng đỉnh nhất phân khúc với độ phân giải lên đến 32MP. Đi kèm với một cảm biến xịn xò là những bộ công cụ làm đẹp “thần thánh” được OPPO tích hợp vào phần mềm camera , biến những hình ảnh selfie trên Reno8 trở thành một trải nghiệm “cực dễ” cho bất kỳ chị em phụ nữ nào. Với mẫu máy này, hội chị em gần như không phải tải thêm bất kỳ phần mềm bên thứ 3 nào để chỉnh sửa hình ảnh của mình và nhiệm vụ còn lại thì đơn giản vô cùng, đưa máy lên, chụp ảnh và “up” lên mạng xã hội thôi.

Nhìn chung, Reno8 5G vẫn là một sản phẩm với những điểm đặc trưng vốn thấy trên các thiết bị dòng Reno khác của OPPO như thiết kế đẹp, cấu hình đủ dùng và đặc biệt là một cụm camera với thông số và chất lượng hình ảnh ấn tượng bậc nhất phân khúc, đặc biệt là ở phần camera selfie.

Do đó, OPPO Reno8 5G sẽ thực sự phù hợp với đối tượng người dùng nữ, những người có niềm đam mê với nhiếp ảnh và đang muốn tìm kiếm cho mình một mẫu smartphone với chất lượng hình ảnh vượt trội, camera selfie nhiều chế độ làm đẹp và không quá quan tâm đến cấu hình cũng như các thông số kỹ thuật sách vở, khô khan.