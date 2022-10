Dàn Hoa hậu, Á hậu rạng rỡ trong lễ ăn hỏi của Bình An - Phương Nga

(VTC News) -

Sáng 6/10, showbiz Việt đón nhận một sự kiện đặc biệt, đó là lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga tại Hà Nội. Được biết toàn bộ trang phục áo dài của cô dâu, chú rể và cả phù dâu, phù rể đều do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế.

Hoa hậu Ngọc Hân đã thiết kế 2 bộ áo dài là "Long phụng thiên thanh" (màu xanh) và "Long phụng thiên an" (màu đỏ) dành riêng cho Phương Nga

Xuất hiện trong dàn phù dâu đặc biệt có sự xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Theo tiết lộ từ "bà trùm hoa hậu" - Phạm Kim Dung cách đây ít ngày, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng sẽ lên xe hoa vào ngày 23/10 sắp tới. Nàng hậu Đỗ Mỹ Linh cũng đã tranh thủ để góp mặt trong dàn bê tráp "siêu xịn" này của Á hậu Phương Nga.

Dàn phù dâu "không thể xịn hơn" của Phương Nga

Bên cạnh Đỗ Mỹ Linh, dàn phù dâu còn có sự xuất hiện của Đỗ Thị Hà, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, diễn viên Lương Thanh, người đẹp Thúy Vi. Về phí phù rể thì có đạo diễn Vũ Hồng Thắng, diễn viên Đình Tú, Trọng Lân... và một vài người bạn thân thiết của chú rể.

Đỗ Mỹ Linh rạng ngời bên "hội chị em" tham gia bê tráp cho Phương Nga

Đây được xem là dàn bê tráp "sang, xịn, mịn" khi có sự góp mặt của toàn Hoa hậu và Á hậu, cùng các diễn viên nổi tiếng.

Dàn hậu ai nấy gương mặt đều rạng ngời

Phương Nga sinh năm 1998, từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và ghi tên mình vào Top 10 Miss Grand International 2018. Bình An sinh năm 1993, gây ấn tượng bởi các vai diễn trong phim Cả một đời ân oán, Tình khúc Bạch Dương, Những cô gái trong thành phố, Yêu hơn cả bầu trời...

Á hậu Phương Nga đã có lễ ăn hỏi đáng nhớ.

Không chỉ "nhà gái". phía "nhà trai" cũng không hề kém cạnh.

Bình An và Phương Nga dính tin đồn hẹn hò từ năm 2018. Đến 13/2, Phương Nga đã nhận lời cầu hôn của Bình An trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Sau lễ ăn hỏi, lễ cưới của Bình An và Phương Nga sẽ được tổ chức vào tháng 10. Đây cũng được xem là lễ cưới được chờ đợi nhất của showbiz trong dịp cuối năm 2022.