Chồng từng mắc bệnh tâm lý, vợ thẳng thắn nhận về một phần lỗi do mình

(VTC News) -

Những biến cố về sức khỏe tinh thần của anh chồng đã khiến cô vợ có nhiều thay đổi trong lối suy nghĩ hằng ngày, quan tâm đến chồng nhiều hơn và "yêu cầu" thấp hơn. Nắm bắt được bí quyết đó, cả hai đã cùng nhau "thăng hoa" hơn trong đời sống hôn nhân.

Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng Nguyễn Quang Thành (34 tuổi) và Nguyễn Thị Bình An (31 tuổi) trong chương trình "Vợ chồng son" số 474. Cả hai vợ chồng đến từ Hà Nội và đã kết hôn với nhau được 7 năm, có với nhau một bé 3 tuổi.

Cuộc "cạnh tranh" với anh chàng sinh năm 1981

Cách đây 10 năm, trong một hội thảo Quang Thành và Bình An có dịp gặp nhau, khi đó cả hai đều là sinh viên. Quang Thành ấn tượng với nụ cười "không hở răng" của cô vợ nhưng mãi sau này mới biết nguyên nhân của nụ cười đó là do răng không đều.

Mãi đến gần một năm sau cả hai mới có dịp gặp, vì cô vợ tham gia vào đội phát tờ rơi do anh chồng quản lý. Thế nhưng do chậm trả lương nên cô vợ sang tận nhà để "đòi". Vừa qua nhà trọ của Quang Thành thì Bình An lại được chiêu đãi ngay bữa ăn do chính tay chồng thực hiện. Với 3 món ăn đơn giản bò xào, trứng rán, rau muống luộc do chính tay mình thực hiện, Quang Thành đã nhận được điểm cộng đầu tiên từ Bình An.

Quang Thành sẵn sàng "đối đầu" với anh chàng sinh năm 1981

Vì khá dễ thương, nên thời điểm đó Bình An được nhiều chàng trai theo đuổi. Và cô nàng cũng khá ấn tượng với một anh chàng sinh năm 1981 - đây có thể được xem là "đối thủ" trực tiếp của Quang Thành trong quá trình chinh phục Bình An. Cảm nhận được cũng có một người nào khác đang theo đuổi Bình An, thế nhưng Quang Thành không mấy bận tâm mà chấp nhận "chiến đấu" với tất cả mọi "đối thủ".

Điểm cộng thứ hai và mang tính chất "quyết định" mà Bình An dành cho Quang Thành đó là khi anh chàng dẫn cô nàng về ra mắt bố mẹ. Ở đó, Bình An cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi, quan tâm đến từ người lớn trong gia đình. Tuy nhiên, anh chàng 1981 lúc đó vẫn là một "đối thủ" vì Bình An vẫn đang khá cân nhắc giữa hai chàng trai.

Lần dẫn về ra mắt gia đình đã khiến Bình An "cộng thêm điểm" cho Quang Thành.

Sau đó, trong một lần đang ở nhà Quang Thành bất chợt Bình An đòi về nhà. Quang Thành phi xe đi theo thì gặp được anh chàng sinh năm 1981. Cả hai cùng ngồi và nói chuyện với nhau, sau đó anh chàng sinh năm 1981 có việc phải về trước. Cũng từ hôm đó, Quang Thành và chính thức trở thành người yêu của Bình An.

Quang Thành chia sẻ: "Phụ nữ họ có quyền lựa chọn người đàn ông nào có thể mang đến cho họ hạnh phúc sau này", nên anh thấy rằng việc cạnh tranh với một chàng trai khác là điều hết sức bình thường.

Khủng hoảng sức khỏe tinh thần và rút ra "bí kíp" yêu thương

Chia sẻ tại "Vợ chồng son", Bình An cho biết vào năm 2020, khi cô sinh con được khoảng 6 - 7 tháng thì Quang Thành mắc bệnh về sức khỏe tinh thần, suy sụp rất nặng và phải nằm bệnh viện. Thẳng thắn chia sẻ với chương trình, Bình An nhận lỗi một phần dẫn đến bệnh của chồng có nguyên nhân đến từ người vợ.

Bình An chia sẻ: "Trước đó, em là người đòi hỏi ở chồng em rất nhiều! Chồng em là người chịu khó kiếm tiền, có trách nhiệm với gia đình, biết chăm sóc con nhỏ, nhưng chưa bao giờ em thấy đủ. Lúc nào em cũng thấy chồng em không tâm lý, không chiều chuộng vợ. Em như kiểu đang tìm kiếm ở chồng điều gì đó tốt hơn.... Khi chồng em đang ở trong viện, em về nhà và gấp tủ quần áo, lúc đó có một chi tiết chạy thoáng qua trong suy nghĩ của em. Đó là có những người phụ nữ khi mà họ xem lại tủ quần áo thì chồng của họ đã không còn trên cuộc đời này. Nhưng mà mình vẫn còn rất may mắn, chồng mình đang ở trong viện và anh ấy sẽ quay trở về nhà".

Cô vợ thẳng thắn thừa nhận một phần khiến chồng bệnh là do đã đòi hỏi quá nhiều thứ từ chồng.

Ngoài ra, Bình An cũng chia sẻ thêm vì chồng thường xuyên chăm con nên phải thức giữa đêm và thức rồi thì không ngủ lại được. Đồng thời, vừa thức chăm con vừa thức nghiên cứu công việc ở lĩnh vực mới đã khiến cơ thể Quang Thành suy nhược đi rất nhiều.

Sau biến cố ấy, cả hai vợ chồng đã có dịp nhìn lại và hiểu nhau hơn. Hiện nay, cả hai đã cùng nhau sinh hoạt bình thường và rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Với Quang Thành, vợ chỉ có một tật xấu là hay quên, điều anh mong muốn ở vợ mình là hạn chế công việc để dành thời gian nhiều hơn cho chồng và con. Còn với Bình An, thì đây đã là người chồng rất tuyệt vời, không cần phải thay đổi gì cả.

Sau biến cố, hai vợ chồng đã hiểu nhau và hạnh phúc hơn

Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi mọi thứ cứ vận hành như vậy và dẫn đến việc cả hai không hiểu nhau nhưng lại không hề hay biết. Mãi đến khi có biến cố nào đó xảy ra mới có thể nhận ra được điều đó.

Tuy nhiên, cũng phải thật sự tinh tế quan sát đối phương tránh để biến cố xảy ra vì đôi lúc không phải biến cố nào cũng có thể vượt qua hoặc có thể hàn gắn. Và đôi vợ chồng Bình An, Quang Thành đã may mắn nhận ra những thiếu sót trong nhau để khắc phục và tiến xa hơn trong đời sống hạnh phúc vợ chồng.