Châu Đăng Khoa dùng công nghệ XR vào MV mới, tiết lộ thời gian ra mắt siêu phẩm

Đầu tháng 1 vừa qua, bộ ba Châu Đăng Khoa - Sofia - Khói đã chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc “Là Do Em Xui Thôi”. Ca khúc do chính Châu Đăng Khoa sáng tác, kết hợp với giọng hát nội lực của Sofia và giọng rap trầm truyền cảm đầy tâm sự của Khói đã đưa ca khúc và MV nhanh chóng lọt đường đua top trending YouTube, viral khủng trên mạng xã hội.

Ngay từ tựa bài hát, Châu Đăng Khoa đã khiến khán giả không khỏi thắc mắc và tò mò về ý nghĩa phía sau. MV truyền tải câu chuyện có phần táo bạo, quyến rũ nhưng mới mẻ và bắt mắt, mang đậm màu sắc rất riêng.

Châu Đăng Khoa - chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ thường có những ý tưởng táo bạo vào trong sản phẩm của mình.

Sofia và Khói cùng tham gia trong sản phẩm lần này.

Châu Đăng Khoa tiết lộ: “Đơn giản Khoa muốn tìm sự đồng cảm với người nghe nhạc, con người có trái tim thì chắc chắn họ sẽ biết yêu, đến một lúc nào đó trong chuyện tình cảm họ sẽ gặp trục trặc như thế. Đây cũng giống như một lời an ủi mà Khoa và ekip muốn gửi đến mọi người vậy đó. Dù cho bạn là nam hay nữ, bạn đẹp hay bạn xấu, bạn béo hay bạn gầy, giới tính, lứa tuổi nào đi chăng nữa thì bạn vẫn xứng đáng nhận được một tình yêu, gặp được một người yêu tuyệt vời và xứng đáng đối với bạn. Còn nếu không được thì đó là… do bạn xui thôi, chứ không phải là do bạn không xứng đáng.”

Xuất sắc với bản MV tái hiện câu chuyện tình buồn của cô gái mơ mộng, “Là Do Em Xui Thôi” tiếp tục khơi mào với phiên bản công nghệ thực tế ảo hiện đại (XR Virtual Performance). Hứa hẹn version XR Virtual Performance sẽ tạo nên cơn sốt, mang đến cho khán giả mạch cảm xúc hoàn toàn mới.

Việc ứng dụng công nghệ XR hiện đại vào một sản phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật tại Việt Nam hiện là rất hiếm.

Châu Đăng Khoa chia sẻ: “Bây giờ, trận chiến top trending đang rất gây cấn nên hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, gần như từ trước đến giờ không có một bài hát nào có đến hai music video cùng lúc như vầy. Đó không chỉ là một sản phẩm ca nhạc thông thường, mà là tâm huyết, chất xám của biết bao nhiêu con người, chưa kể kinh phí. Thậm chí là trước ngày ra mắt MV, Khoa vẫn còn đang hoàn thiện bài hát lần thứ 22. Mọi người xem hai MV thì sẽ biết mức độ đầu tư nó lớn đến mức nào, Khoa nói không ngoa đâu có thể mua được cả một căn nhà to luôn thật sự. Bản MV quay với công nghệ XR còn khủng hơn.

Thật ra thì rất may mắn MV công nghệ XR này ekip Khoa gần như được hỗ trợ rất nhiều, không phải bỏ ra nhiều tiền đến như vậy, nếu không chắc là cũng bán nhà luôn. Nhưng mà bọn Khoa vẫn chọn đầu tư cho hình ảnh và cho sản phẩm của mình được chỉn chu nhất, đối với Khoa điều đó xứng đáng.”

Châu Đăng Khoa dành khá nhiều tâm huyết cho sản phẩm lần này.

Thuật ngữ công nghệ XR (Extended Reality) có thể đã dần quen với mọi người khi ứng dụng vào các thiết bị công nghệ, nhưng để sử dụng trong nghệ thuật cụ thể là một MV sản phẩm âm nhạc thì hoàn toàn mới trên thị trường Việt Nam.

Đầu tư khủng cho MV này, ekip Châu Đăng Khoa đã bắt tay với ShowGroup và MCV Group. ShowGroup – là một trong những nhà tiên phong đưa công nghệ thực tế ảo mở rộng (xR, AR) vào thị trường Việt Nam và MCV Group - nhà sáng tạo và xuất bản nội dung top đầu Việt Nam với khu phức hợp phim trường 6.000m2.

MCV Complex đang sở hữu phim trường cực lớn tại quận 7, TP.HCM.

Được biết, MCV Complex cũng là phim trường Sơn Tùng M-TP lựa chọn quay một số phân cảnh trong MV “Chúng ta của hiện tại”, nghệ sĩ Lý Hải tin tưởng sản xuất MV “Rap Say” - OST Lật Mặt 5, đánh dấu màn bắt tay hợp tác của Suboi - Rhymastic trong MV “Cả ngàn lời chúc”...

Đây cũng là phim trường ghi hình các chương trình quốc dân như Bạn Muốn Hẹn Hò?, Vợ Chồng Son, Mẹ Chồng Nàng Dâu,... Bắt tay hợp tác hàng trăm nghệ sĩ, nhãn hàng lớn nhỏ cho ra các sản phẩm giải trí, kinh doanh.

Màn bắt tay của ekip Châu Đăng Khoa và ShowGroup đã khiến “Là Do Em Xui Thôi” XR Virtual Performance không phải là MV ca nhạc thông thường mà là tiết mục trình diễn đắm chìm trong không gian công nghệ XR. Phần biểu diễn chỉ diễn ra trên 1 sân khấu LED, chiều ngang 20m, cao 5m.

Toàn bộ visual lập trình theo chuyển động của camera, ca sĩ có thể theo dõi trực tiếp không gian xung quanh ngay trong lúc biểu diễn. MV được ghi hình trực tiếp trong khu phức hợp phim trường MCV Complex (thuộc MCV Group), khu vực ghi hình Top Studio có diện tích 1.000m2, sức chứa hơn 1.500 người và được trang bị hệ thống ánh sáng, âm thanh chất lượng cao.

Việc Châu Đăng Khoa quyết định đưa công nghệ XR vào một MV đòi hỏi vấn nhiều sự đầu tư chất xám, kinh phí và sự tâm huyết vì đây có thể là một bước đi mạo hiểm để nhận được sự ủng hộ, đón nhận từ khán giả.

Chuẩn bị cho “đứa con tinh thần” thứ hai sắp ra mắt, Châu Đăng Khoa bày tỏ: “Thị trường thay đổi rất nhanh, mình không cập nhật kịp mọi thứ thì sẽ bị tụt hậu rất nhiều. Điều mình mong mỏi nhất chính là nền giải trí của mình sẽ có những bước tiến dài hơn, xuất phát từ sự đầu tư chỉn chu vào trong sản phẩm, những công nghệ mới ở nước ngoài được đưa về áp dụng vào. Khoa hy vọng công nghệ này cũng sẽ lan tỏa, mọi người sẽ ứng dụng nó nhiều hơn trong những sản phẩm tương lai. Rõ ràng những người yêu nghệ thuật là những người yêu cái đẹp đúng không, ai mà chẳng thích xem những cái gì đẹp mắt và bắt mắt. Bản thân Khoa cũng như vậy, Khoa tin chắc các bạn cũng vậy.”