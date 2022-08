Các lợi ích sức khoẻ tiềm năng khi châm cứu

(VTC News) -

BS. Trần Hà Anh Thư - Bác sĩ châm cứu và Y học cổ truyền, Phòng khám CMI, TP.HCM chia sẻ rằng châm cứu liên quan đến việc đưa những mũi kim rất mỏng qua da vào những điểm quan trọng trên cơ thể. Một thành phần quan trọng của y học cổ truyền Trung Quốc, châm cứu được sử dụng phổ biến nhất để điều trị đau. Nó ngày càng được sử dụng để chăm sóc sức khỏe tổng thể, bao gồm cả quản lý căng thẳng.

Châm cứu giúp người bệnh làm giảm tình trạng đau lưng, mỏi gối, đau đầu, cổ gáy,…(Ảnh minh họa)

Phó Giám đốc Giáo dục tại Trung tâm Y học Đông Tây cho biết rằng ở Hoa Kỳ, châm cứu đã được nghiên cứu nhiều nhất, với bằng chứng về tác dụng tích cực đối với chứng đau thắt lưng mãn tính, đau đầu gối do viêm xương khớp , đau đầu do căng thẳng hoặc đau nửa đầu , buồn nôn và nôn do sau phẫu thuật hoặc do hóa trị liệu.

Với những tình trạng bệnh nhân đau dữ dội có thể sang phương pháp điện chậm, sử dụng dòng điện với tần số phù hợp kết nối với các cây kim châm cứu để tác động nhiều hơn đến các huyệt đạo do vậy sẽ giúp giảm đau nhanh chóng. Dưới đây là 3 lợi ích sức khỏe và sức khỏe tiềm ẩn của châm cứu:

Cải thiện giấc ngủ

Theo Everyday Health, thống kê cho thấy có 30 thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng cũng cho kết quả tương tự: Châm cứu nói chung có hiệu quả hơn trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ và hoạt động ban ngày so với châm cứu giả. Và châm cứu có thể có tác dụng điều trị chứng mất ngủ bằng cách làm dịu hệ thần kinh giao cảm, hoặc phản ứng chống hoặc chạy, để cơ thể chuẩn bị tốt hơn cho giấc ngủ.

Khi người bệnh mất ngủ thường có cảm giác mệt mỏi, khó tập trung cao độ và tính tình thường dễ cáu gắt. Bên cạnh các liệu pháp cải thiện giấc ngủ thì các chuyên gia khuyến cáo nên lựa chọn việc châm cứu để chữa chứng mất ngủ. Bằng cách làm dịu hệ thần kinh, điều trị bằng phương pháp châm cứu có thể giúp bệnh nhân giảm bớt sự căng thẳng, từ đó đem đến giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Châm cứu cũng phù hợp đối với việc hỗ trợ trong giảm các triệu chứng ợ nóng, táo bón và kể cả các triệu chứng do viêm loét đại tràng. Theo thông tin từ BV Y học cổ truyền Nghệ An cho biết, châm cứu, bấm huyệt giúp tăng cường nhu động ruột dạ dày và cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa. Đây là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao các bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa sử dụng phương pháp kết hợp châm cứu, bấm huyệt và dùng thuốc.

Giúp hệ thần kinh làm việc hiệu quả

Một trong những công dụng trị bệnh hiệu quả nhờ châm cứu bấm huyệt không thể bỏ qua đó là đả thông kinh mạch giúp cho con người ta dễ tĩnh tâm, thư thái và dễ dàng kiểm soát trạng thái của mình tốt nhất. Chính vì vậy mà phương pháp này được các bác sĩ vật lý trị liệu sử dụng ngày càng nhiều cho các trường hợp bệnh nhân hay căng thẳng, trầm cảm hoặc stress.

Nhờ những tác dụng kì diệu của châm cứu, bấm huyệt tới sức khỏe làm đẹp của con người mà phương pháp này ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, nên nhớ rằng không phải ai cũng có thể thực hiện và ai cũng có thể ứng dụng được phương pháp này. Để đạt được hiệu quả như mong muốn và tránh những trường hợp đáng tiếc, chúng ta nên lựa chọn địa chỉ uy tín, được thực hiện bởi các bác sĩ có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm.

Những lợi ích của châm cứu đôi khi rất khó đo lường, nhưng nhiều người đánh giá châm cứu hữu ích như một phương pháp để kiểm soát một loạt các tình trạng đau đớn trong cơ thể họ. Vì vậy, hãy tìm đến những người có tay nghề cao hoặc chuyên môn để có thể áp dụng phương pháp châm cứu đúng cách và đem lại hiệu quả cao.