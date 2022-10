Ca sĩ Jimmi Nguyễn và mối tình ngọt ngào bên người vợ xinh đẹp suốt 20 năm

(VTC News) -

Với chất giọng đặc trưng khó lẫn và dòng nhạc tự sự mang màu sắc Pop, Ballad, Jimmi Nguyễn đã tạo một vị trí bền vững như một “tượng đài âm nhạc” trong lòng người hâm mộ. Sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ sở hữu cho mình một “tài sản âm nhạc” đồ sộ, gây tiếng vang với loạt ca khúc như: “Bằng lăng tím”, “Mãi mãi bên em”, “Người con gái”, “Tình như lá bay xa”,... Dù đã ngoài 50 tuổi, Jimmi Nguyễn vẫn luôn nhiệt huyết với âm nhạc và có cuộc sống yên bình bên gia đình nhỏ.

Jimmi Nguyễn vẫn luôn là một “tượng đài âm nhạc” trong lòng người hâm mộ

Xuất hiện tại “Gõ cửa thăm nhà” tập 134, ca sĩ Jimmi Nguyễn đã có những phút trải lòng cùng MC Quốc Thuận, Ngọc Lan về chuyện đời, chuyện nghề và khoảng thời gian suy sụp tưởng khó vượt qua được. Tại đây, nam ca sĩ cùng bà xã cũng hiếm hoi tiết lộ mối duyên thú vị từ người hâm hộ đến bạn đời tri kỷ.

Jimmi Nguyễn và bà xã Ngọc Phạm

Đi qua những biến cố thăng trầm trong cuộc đời, Jimmi Nguyễn vẫn luôn chọn âm nhạc là nơi gửi gắm nỗi niềm, tâm sự. Jimmi Nguyễn khắc khoải nhớ lại: “Bài ‘Mãi mãi bên em’ là bài đầu tiên tôi viết cho người em gái không may qua đời. Tiếp đến một bài cũng rất sâu sắc - bài ‘Người nói’, tôi viết cho người yêu cũng không may như em gái tôi. Lý do có tựa ‘Người nói’ tôi nghe tiếng nói người yêu lần cuối cùng là qua điện thoại, đến khi cô ấy mất tôi cũng không gặp được. Tôi viết bài đó khi tâm trạng không ổn định”.

Nghe thần tượng chia sẻ về những bí mật đằng sau những ca khúc đình đám, MC Ngọc Lan bồi hồi nhiều cảm xúc khó tả.

Đối mặt với nhiều cú sốc lớn, Jimmi Nguyễn rơi vào trầm cảm một thời gian dài, chỉ muốn trốn tránh mọi điều. “Luôn có ánh sáng phía cuối đường hầm”, Ngọc Phạm - vợ hiện tại của Jimmi chính là ánh sáng đưa anh ra khỏi những ngày tăm tối, “lột xác” trở lại là nam ca sĩ nhiệt huyết, đam mê.

“Phạm (cách Jimmi Nguyễn gọi tên vợ - PV) xuất hiện trong lúc tôi bế tắc, chán chường nhất, loay hoay mãi không có bến dừng. Đến ngày gặp Phạm, tôi biết đây là người mình có thể dừng chân. Phải nói tôi là người may mắn. Ngày trước tôi gia trưởng nhưng chưa chắc lúc đó tôi đã là một người đàn ông. Khi sống với Phạm, tôi lo được cho bản thân, cho gia đình thì tôi mới là người đàn ông thực sự”. - Jimmi Nguyễn chia sẻ.

Vợ Jimmi Nguyễn tiết lộ hành trình từ ‘fan girl’ đến bạn đời của thần tượng

Chuyện tình của Jimmi Nguyễn và bà xã Ngọc Phạm phải nói là một phen “đu” idol thành công của fan girl. Trong một lần nam ca sĩ về Việt Nam đi diễn, Ngọc Phạm đến xem và bạo dạn tiến lên xin chữ ký. Điều bất ngờ là Jimmi Nguyễn không chỉ cho chữ ký mà còn để lại cả số điện thoại.

“Tôi bị ‘chết’ bởi vì lần đầu tiên nghe điện thoại mà giọng anh hay quá. Nói chuyện với fan lần đầu tiên mà anh nói chuyện gần 2 tiếng, kể về cuộc đời và một số tai nạn của anh. Sau này anh mới giải thích không hiểu sao nhìn mặt tôi uy tín và có niềm tin nên mới kể ra chứ bình thường cũng không có thói quen nói nhiều vậy” - vợ nam ca sĩ hài hước nhắc lại.

Đáng tiếc, sau lần gọi đó, Ngọc Phạm lại bị hư điện thoại, mất liên lạc với Jimmi Nguyễn trong suốt 2 năm. Không phụ lòng người đẹp tương tư, cả hai cũng có cơ hội gặp lại. Bất ngờ là giữa hàng ngàn người hâm mộ, nam ca sĩ vẫn nhớ đến cô. Chuyện tình của chàng nghệ sĩ và fan girl cuối cùng cũng đi đến cái kết viên mãn là cuộc hôn nhân ngọt ngào bên 3 người con xinh xắn.

Ngọc Phạm bí mật chuẩn bị bất ngờ cho ông xã

Tại chương trình, Ngọc Phạm tiết lộ bí quyết “giữ lửa” hôn nhân, còn bày tỏ tình yêu với chồng: “Khoảng 6 năm đầu, hai vợ chồng gây lộn nhiều lắm. Anh Jimmy là một người hiểu biết, còn tôi vẫn là cô gái mới lớn, hay tinh tướng, hay cãi. Những lúc cãi vã cũng xách vali ra khỏi nhà rồi nhưng hai người nghĩ lại, anh Jimmy thì hạ mình xuống, tôi cũng biết lỗi.

Lúc đó là anh ‘cua’ làm quen tôi lại từ đầu. Vậy nên chúng tôi mới bên nhau được 20 năm. Hiện tại, tôi chỉ muốn nói với anh: cho dù những năm tháng trải qua tôi có khắc khẩu với anh thì cũng chỉ là khoảnh khắc thôi. Trong đầu và trái tim tôi, anh luôn luôn là người yêu, người thầy đối với bốn mẹ con”.

Trong cuộc sống hôn nhân, Jimmi Nguyễn rất lãng mạn, sâu sắc nhưng không không bao giờ nhớ những ngày lễ. Điều đó cũng không khiến Ngọc Phạm tủi thân vì mỗi ngày chồng đều có những hành động bày tỏ thiết thực để 365 ngày ngày nào cũng là tết, là lễ tình nhân, là ngày của phụ nữ. Với cô, ông xã và các con đã là món quà tuyệt vời nhất.

Vợ chồng Jimmi Nguyễn bày tỏ tình yêu với đối phương cực ngọt

Cũng tại “Gõ cửa thăm nhà”, Ngọc Phạm đã bắt tay với Quốc Thuận bí mật chuẩn bị bữa tiệc nhỏ kỷ niệm 20 năm ngày cưới tạo bất ngờ cho Jimmi Nguyễn. Trước món quà của bà xã, nam ca sĩ ngọt ngào bày tỏ: “Anh rất cảm ơn em luôn đứng bên cho anh nhận ra được chính mình và tìm lại được mọi thứ anh tưởng như không bao giờ tìm được nữa. Trong cuộc đời, muốn có hạnh phúc phải có tình yêu. Cảm ơn em đã luôn duy trì và cho anh cảm xúc đấy”.

Được biết, Jimmi Nguyễn sinh ra tại Việt Nam nhưng đến năm 10 tuổi đã theo cha định cư ở Mỹ. Lớn lên ở xứ người, nam ca sĩ vẫn khắc khoải nỗi nhớ quê hương và sớm đã quyết tâm phải trở về Việt Nam. Được trở về hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam là niềm hạnh phúc lớn với anh. Theo chia sẻ, Jimmi Nguyễn đang tất bật chuẩn bị cho concert đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 12 năm nay với tên gọi “Triệu lời tri ân”, để kỷ niệm 30 năm làm nghề và gửi lời tri ân đến quê hương, đất nước và người hâm mộ.

Jimmi Nguyễn khuấy động chương trình bằng những bản hit đình đám

Cuối chương trình, Jimmi Nguyễn cùng band nhạc khuấy động không khí trở nên náo nhiệt, sôi động bằng những bản hit đình đám khiến hai MC không khỏi thích thú.