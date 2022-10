Biệt thư sang trọng Bình An tặng Phương Nga trước thềm đám cưới

(VTC News) -

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Bình An khiến dân tình phải "mắt tròn mắt dẹt" khi hé lộ món quà cưới cực "chanh sả" tặng Á hậu Phương Nga.

Anh viết: "Chuẩn bị cho một mục tiêu mới. Biết nóc nhà thích hoa, anh mạnh dạn tặng em một tổ ấm rực rỡ. Đây là ngôi nhà nghỉ dưỡng mà An và cô bạn thân ấp ủ rất lâu rồi. Hạnh phúc nhân đôi khi được cùng nhau tận hưởng tổ ấm mới ấm áp, đầy nắng, đầy hoa và view hồ mát rượi.

Vì diện tích ngôi nhà khá nhỏ, chưa tới 16m2/phòng, nên chúng mình cần tận dụng tối đa không gian với một thiết kế mở để phù hợp với sở thích nghỉ dưỡng của vợ chồng và 3 bé mèo cưng nhà mình chơi đùa".

Chia sẻ của Bình An đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt thích và share. Ai nấy đều cảm thấy ngưỡng mộ độ chịu chi và giàu có của nam diễn viên, đặc biệt điều này còn chứng tỏ anh cực kỳ yêu chiều vợ sắp cưới. Bên cạnh những lời chúc phúc, khen ngượi, dân mạng còn thấy mừng cho nàng Á hậu vì đã tìm được đúng người. Nhìn căn biệt thự hạnh phúc của cặp đôi mà người hâm mộ chỉ biết ước.

Bình An và Phương Nga vừa làm lễ ăn hỏi vào ngay 6/10 vừa qua. Đám cưới của cặp đôi Bình An - Phương Nga sẽ chính thức được tổ chức ngày 21/10 tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Á hậu Phương Nga và Bình An đã có 4 năm hẹn hò trước khi quyết định kết hôn. Trong thời gian bên nhau, Phương Nga và Bình An đồng hành trong nhiều sự kiện. Cặp đôi phát triển sự nghiệp theo hướng khác nhau và đều đạt được những thành công nhất định.