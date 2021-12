Beauty blogger đang giúp phụ nữ hiện đại kiếm tiền như thế nào?

(VTC News) -

Ngày này không khó để các bạn có thể tìm hiểu về cách makeup, làm đẹp, chăm sóc cá nhân, thời trang, du lịch hay đơn giản là công thức nấu ăn, những chỗ ăn ngon hoặc làm sao để có một phong cách sống hiện đại….

Thay vì phải nghiên cứu sách báo hay phải tìm tòi trên Google với hàng nghìn thông tin mà bạn không thể kiểm chứng, thì một việc khác bạn có thể làm đó là lên mạng xã hội: Facebook, Instagram hoặc Youtube, blog và nhấn follow một người nào đó nổi tiếng về lĩnh vực mà bạn quan tâm và sau đó là làm theo cách mà họ đã làm.

Chloe Nguyễn nổi tiếng trên mạng nhờ những clip tư vấn làm đẹp.

Chang Makeup là một trong những Beauty blogger đời đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Những nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và có kiến thức, kinh nghiệm về một hay nhiều lĩnh vực trong cuộc sống thì sẽ được gọi với những các tên khác nhau. Ví dụ về ẩm thực thì sẽ có Food blogger, về thời trang, làm đẹp thì sẽ có Beauty blogger, về du lịch thì là Travel blogger…

Beauty blogger là gì ?

Beauty blogger hay beauty vlogger là tên gọi của những người yêu thích công việc làm đẹp, mỹ phẩm, thời trang, đi đầu về những xu hướng làm đẹp thịnh hành… và thường xuyên chia sẻ thông tin về lĩnh vực này thông qua video, hình ảnh, bài viết của họ trên mạng xã hội.

Beauty blogger cũng giống các công việc hiện đại khác như Youtuber hay Streamer,... do sự mới mẻ với nhiều tính đặc thù khiến nó vẫn chưa được nhiều người xem là nghề nghiệp ổn định.

Beauty blogger gần như trở thành một nghề nghiệp và không chỉ giới hạn ở phái nữ. Nếu như Zoe Elizabeth Sugg, Michelle Phan, Huda Kattan, Pony, Nikkie de Jager, Wayne Goss, Manny Gutierrez, Jeffree Star … là những beauty blogger quá hot trên thế giới, thì ở Việt Nam: Changmakeup, Trinh Phạm, An Phương, Chole Nguyễn, … là những cái tên nổi tiếng trong giới.

Beauty blogger sẽ làm những gì?

Nhiều người vẫn tò mò, vậy thực chất Beauty blogger họ sẽ làm những công việc gì? Cụ thể, công việc chính của họ là sử dụng các kênh mạng xã hội để truyền tải nội dung về vấn đề làm đẹp như là: Xu hướng làm đẹp, hướng dẫn cách làm đẹp, trang điểm, phối đồ…

Họ có thể đơn thân độc mã hoặc có một ekip chuyên nghiệp để tìm hiểu nhu cầu của khán giả, sau đó lên ý tưởng, xây dựng kịch bản phù hợp, có thể nội dung là hướng dẫn, dùng thử các sản phẩm mỹ phẩm, các món đồ làm đẹp và đưa ra đánh giá về độ tốt - xấu, lời khuyên dưới góc nhìn mà bản thân vừa trải nghiệm.

Sau khi đã có chủ đề, họ sẽ tiến hành thể hiện nội dung ở dưới dạng quay video, hoặc hình ảnh cùng với bài viết chia sẻ, hoặc những buổi livestream trò chuyện… Cuối cùng là đưa các thành phẩm đó lên mạng xã hội, theo dõi phản hồi, ý kiến của khán giả để có điều chỉnh và thực hiện các nội dung tiếp theo.

Công việc này tạo điều kiện cho các Beauty blogger được xuất hiện lộng lẫy không thua gì người nổi tiếng tại các sự kiện sang trọng, lung linh.

Xu hướng phát triển của nghề Beauty blogger

Hiện nay, có thể thấy Beauty blogger đã không còn là một cụm từ mang ý nghĩa lạ lẫm hoặc quá mới mẻ với khán giả, đặc biệt là những tín đồ làm đẹp. Ngày càng phát triển lớn mạnh, độ phủ sóng rộng rãi khắp mọi nơi đã chứng minh được Beauty blogger là một trong những ngành nghề hot hiện tại.

Ngoài những vẻ đẹp hào nhoáng khi Beauty blogger được nhiều người yêu thích, quan tâm, ủng hộ thì nghề này còn có thể mang đến nguồn thu nhập khá cao. Họ có thể kiếm tiền qua kênh Youtube và quảng cáo. Họ nhận tài trợ từ các nhãn hàng, thương hiệu khi PR, review giới thiệu sản phẩm, đây là cách kiếm tiền nhanh chóng nhất ở hầu hết các Beauty blogger.

Một cách kiếm tiền trực tiếp từ chính các Beauty blogger nữa đó là việc kinh doanh online, mở shop mỹ phẩm hay là phát triển thương hiệu riêng. Mới đây, Blogger Call Me Duy đã ra mắt của hàng mỹ phẩm chính hãng của mình mang tên Face It, trước đó, Chang Makeup cũng có thương hiệu mỹ phẩm riêng mang tên Ofélia, hay Chole Nguyễn hợp tác cùng cô bạn thân An Phương ra mắt bộ sưu tập son mang tên Miracle Apo, dựa vào tên tuổi của mình thì việc kinh doanh mỹ phẩm, thời trang hay đồ làm đẹp là một cách kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng với họ.

Hannah Olala - một nữ doanh nhân trong mảng làm đẹp giữ các vị trí quan trọng cho doanh nghiệp nhưng song song đó vẫn định hướng bản thân trở thành Beauty blogger với nhiều góc nhìn mang tính cá nhân được mọi người yêu thích.

Ngày nay, một cái khá phổ biến đó là kiếm tiền qua hình thức tiếp thị liên kết, có nghĩa là các Beauty blogger sẽ gắn link mua sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội của họ, khi người dùng có nhu cầu và nhấn vào link mua hàng thì chính những Beauty blogger đó sẽ nhận được tiền hoa hồng.

Ngoài ra, các Beauty blogger còn mở ra cơ hội cho mình bằng việc tạo các khóa học, tư vấn trực tiếp về làm đẹp, thời trang. Đây cũng là một cách để họ tiếp cận gần hơn và tạo được sự tin tưởng đối với khán giả của mình.

Sự nổi tiếng, thu nhập cao, cuộc sống thoải mái…, bên cạnh những cái đẹp, những mặt hào nhoáng mà các Beauty blogger đưa lên mạng xã hội thì phía sau hậu trường cũng không ít những khó khăn, vất vả, sự đánh đổi để họ có thể tồn tại và sống được với danh xưng "chanh sả" này.