Bạn gái Văn Hậu nổi bật trong lễ ăn mừng chức vô địch của Hà Nội FC

Doãn Hải My (bạn gái Văn Hậu), Mai Hà Trang (vợ Đức Chinh) và Ngô Tố Uyên (vợ Thành Chung) có dịp hội ngộ tại trận chung kết Cup Quốc gia 2022 giữa CLB Hà Nội và Bình Định trên SVĐ Hàng Đẫy tối 27/11. So với Hải My - người đẹp lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, bà xã của Đức Chinh và Thành Chung được khen có nhan sắc không kém cạnh.