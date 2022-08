Bạn gái Đoàn Văn Hậu sở hữu vòng eo đáng ngưỡng mộ

(VTC News) -

Mới đây, dân mạng đã bắt gặp Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn Doãn Hải My tay trong tay trên đường phố Quy Nhơn, Bình Định.

Dù hình ảnh được chụp phía sau nhưng trùng hợp với trang phục mà cặp đôi đăng tải lên trang cá nhân sau đó đã khiến dân mạng chú ý.

Không ít người đồn đoán nhiều khả năng Doãn Hải My vào Quy Nhơn để cổ vũ cho bạn trai trong trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Hà Nội trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia cách đây ít ngày.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhiều lần được bắt gặp xuất hiện bên nhau như "hình với bóng" tại các sự kiện hay ở sân bay. Dù cặp đôi chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò nhưng với loạt 'bằng chứng' rõ mười mươi, người hâm mộ rất mong chờ cặp 'trai tài gái sắc' sẽ sớm công khai tình cảm.

Doãn Hải My gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thanh thoát không thua kém bất kỳ mỹ nhân Vbiz nào. Cô cao 1m67 với số đo lần lượt là 76-56-89 (cm). Mới đây, cô đã gây bất ngờ khi chia sẻ trên story Instagram loạt khoảnh khắc diện crop top cùng váy ngắn, khoe vòng eo con kiến nhỏ xíu. Theo như một tiết lộ trước đó, vòng eo hiện tại của cô là 55 cm. "Em phải đính chính lại ngay vì em không có bóp ảnh. Eo còn 55, chỉnh nữa thì ghê lắm trời!", Doãn Hải My từng chia sẻ.

Một điều khiến nhiều người bất ngờ khi Doãn Hải My chia sẻ rằng, để có được vóc dáng này cô không tập tành gì nhiều mà chủ yếu là do cơ địa. Hiện người đẹp vẫn tích cực tập luyện giúp tăng cân để có vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn hơn. Cô chia sẻ: "Tập luyện và ăn uống theo chế độ dù tốn công sức và mất thời gian nhưng sẽ an toàn hơn về lâu về dài".

Được biết, Doãn Hải My đến với bộ môn gym từ năm lớp 9 với những bài tập có cường độ nhẹ nhàng, vừa sức để tránh cho cơ thể bị tích tụ nhiều mỡ thừa. Đồng thời, việc tập luyện đều đặn như vậy cũng sẽ giúp người đẹp giữ được cân nặng ở mức lý tưởng.

Còn về chế độ ăn, người đẹp bổ sung thêm nhiều rau xanh, trái cây đồng thời uống nhiều nước. Nước chiếm đến 70% trọng lượng cơ thể bởi vậy đây là thành phần không thể thiếu. Uống đủ nước sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hạn chế cơn thèm ăn để bạn duy trì cân nặng. Ngoài ra, nó còn mang lại một làn da căng mọng, ngậm nước.

Doãn Hải My từng thu hút nhiều sự chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô xuất sắc lọt vào top 10, giành giải phụ Người đẹp tài năng.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu còn có trình độ học vấn 'không phải dạng vừa'.

Mỹ nhân sinh năm 2001 sở hữu loạt thành tích đáng để: 12 năm liền học sinh giỏi, thủ khoa Văn 3 năm cấp 3, trình độ tiếng Anh IELTS 7.0, cùng nhiều tài lẻ như hát, vẽ, múa, chơi piano…

Hiện Doãn Hải My đang là sinh viên lớp chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội.